La NASA et SpaceX lancent une mission ambitieuse pour tester le système de communication dans l'espace lointain

La NASA et le Jet Propulsion Laboratory (JPL) se sont associés à SpaceX pour une mission visant à cibler un astéroïde riche en métaux et à démontrer un nouveau système de transmission laser pour les communications dans l'espace lointain. La mission, appelée projet Deep Space Optical Communications (DSOC), a été lancée à bord de la fusée Falcon Heavy de SpaceX depuis le Kennedy Space Center en Floride.

Le projet DSOC vise à amener les communications optiques au-delà des distances lunaires vers l’espace lointain. En utilisant des lasers et des détecteurs, le système promet de fournir des taux de transmission de données plus élevés que les liaisons radio et micro-ondes traditionnelles. Ces progrès dans les technologies de communication permettront de transmettre davantage d’informations vers la Terre depuis l’espace, à l’instar du passage de l’Internet par câble à la fibre optique.

L’un des principaux défis des communications optiques est la nécessité d’un pointage précis du système. Contrairement aux antennes radio conventionnelles, le système DSOC nécessite une précision extrême pour cibler la Terre avec des détecteurs très sensibles qui comptent les particules de lumière individuelles appelées photons. De plus, les conditions météorologiques, telles que des nuages ​​denses, peuvent affecter la qualité du signal, nécessitant que les signaux de données soient codés pour contrecarrer l'évanouissement du signal.

Malgré ces défis, les communications optiques offrent plusieurs avantages, notamment une ligne de vue directe, des longueurs d'onde et des directions spécifiques, ainsi que la capacité de transmettre des communications secrètes et sensibles. La technologie DSOC démontrée lors de cette mission sera utilisée dans de futures missions, comme le programme Artemis, qui vise à revenir sur l'orbite et la surface de la Lune.

Cette mission représente une étape importante dans l’amélioration des capacités de communication pour l’exploration de l’espace lointain et démontre le potentiel des communications optiques pour les futures missions interplanétaires.

Sources : Décrypter