Un nouveau rapport montre le vaste potentiel de l’énergie solaire dans les ménages indiens

Un récent rapport indépendant du Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau (CEEW) a souligné l'énorme potentiel de l'énergie solaire dans les ménages indiens. Selon le rapport, plus de 25 millions de foyers en Inde ont la capacité de déployer la quantité stupéfiante de 637 GW d’énergie solaire sur leurs toits. C'est suffisant pour répondre à la totalité de la demande en électricité du secteur résidentiel indien.

Cependant, le rapport prévient que le potentiel technique réel diminue à 118 GW si l'on prend en compte la consommation électrique actuelle des ménages. L’étude a révélé que la plupart des consommateurs résidentiels se situent dans une tranche de faible consommation, ce qui rend économiquement impossible pour eux d’adopter l’énergie solaire sans soutien financier.

De plus, lorsque les subventions en capital ne sont pas prises en compte et que la période de récupération est limitée à cinq ans, le potentiel tombe à seulement 11 GW. Le rapport souligne la nécessité de mesures incitatives attrayantes et de prix accessibles pour encourager les consommateurs résidentiels à investir dans des systèmes solaires sur les toits.

Actuellement, l’Inde a installé 11 GW de capacité solaire sur les toits, dont seulement 2.7 GW dans le secteur résidentiel. L'analyse du rapport montre que 60 % du potentiel des toits résidentiels est concentré dans sept États : Uttar Pradesh, Maharashtra, Bengale occidental, Odisha, Rajasthan, Andhra Pradesh et Tamil Nadu.

Il est intéressant de noter que les zones rurales ont un potentiel technique plus élevé en matière d’énergie solaire sur les toits que les zones urbaines. Cela souligne l'importance d'exploiter le potentiel énergétique solaire des ménages ruraux, qui pourrait jouer un rôle crucial dans la transition énergétique de l'Inde.

Promouvoir la sensibilisation et générer une demande pour les systèmes solaires sur les toits restent des défis majeurs. Le rapport révèle que moins de 50 % des résidents étaient sensibilisés aux systèmes solaires sur les toits à l'échelle nationale au cours de l'exercice 2020. De plus, les résidents perçoivent l'énergie solaire sur les toits comme un investissement coûteux, ce qui a un impact sur leur volonté d'adopter la technologie.

Pour résoudre ces problèmes, le rapport du CEEW recommande des subventions en capital ciblées pour les consommateurs, en particulier pour les systèmes solaires de petite taille sur les toits. Il souligne également la nécessité d’une plate-forme complète fournissant des informations fiables et convaincantes sur l’énergie solaire sur les toits. Au niveau national, les campagnes de sensibilisation sont cruciales pour stimuler la demande.

Dans l’ensemble, le rapport du CEEW souligne le vaste potentiel d’énergie solaire des ménages indiens et la nécessité de créer des conditions favorables pour libérer ce potentiel. En offrant des incitations financières, en sensibilisant et en simplifiant le processus d’adoption, l’Inde peut propulser davantage sa révolution de l’énergie solaire et garantir l’accès de tous à une énergie propre, abordable et fiable.

QFP

1. Quel est le potentiel d’énergie solaire des ménages indiens ?

Selon un rapport du Conseil de l'énergie, de l'environnement et de l'eau (CEEW), les ménages indiens ont le potentiel de déployer 637 GW d'énergie solaire sur leurs toits.

2. Ce potentiel d'énergie solaire peut-il répondre à la demande en électricité du secteur résidentiel ?

Oui, le déploiement d'un tiers seulement du potentiel technique solaire total peut répondre à la totalité de la demande en électricité du secteur résidentiel indien, soit environ 310 TWh.

3. Pourquoi le potentiel technique réel est-il inférieur ?

Le potentiel technique réel diminue à 118 GW si l’on considère la consommation électrique actuelle des ménages. Ceci, ajouté aux contraintes de faisabilité économique, réduit la capacité réalisable.

4. Quels États ont le potentiel de toits résidentiels le plus élevé ?

Le rapport révèle que 60 % du potentiel des toits résidentiels est concentré dans l’Uttar Pradesh, le Maharashtra, le Bengale occidental, l’Odisha, le Rajasthan, l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu.

5. Quels sont les défis liés à l’adoption de systèmes solaires sur les toits ?

Le rapport souligne la faible connaissance des systèmes solaires sur les toits parmi les consommateurs résidentiels et leur perception des coûts élevés comme des défis majeurs. Des incitations financières et des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour surmonter ces obstacles.