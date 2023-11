Des images étranges aux rayons X révèlent la structure fantomatique en forme de main d’une supernova

By

La NASA a capturé de superbes images aux rayons X qui dévoilent un phénomène cosmique extraordinaire ressemblant à une structure fantomatique en forme de main dans l’espace. Cette formation particulière, appelée MSH 15-52, est située à 16,000 1,500 années-lumière de notre planète. Selon la NASA, cette anomalie fascinante est apparue il y a environ XNUMX XNUMX ans lorsqu'une étoile a atteint la fin de son combustible nucléaire et a connu un effondrement catastrophique, formant un objet immensément dense connu sous le nom d'étoile à neutrons.

L’explosion stellaire, connue sous le nom de supernova, a ensuite donné naissance à une étoile magnétisée appelée pulsar. La NASA explique que les jeunes pulsars ont la capacité de générer des flux de matière et d'antimatière, qui émanent des pôles du pulsar. Ces éjections, associées à un vent puissant, produisent un phénomène fascinant appelé « nébuleuse du vent pulsar ». Dans le cas de MSH 15-52, la nébuleuse ressemble beaucoup à la forme d'une main humaine, le pulsar étant positionné à la base de la paume.

Il est intéressant de noter que la récente observation de la NASA n’est pas la première rencontre avec cette formation captivante. L'observatoire à rayons X Chandra, exploité par l'agence spatiale, l'avait déjà détecté en 2001. Cependant, le tout nouveau télescope à rayons X de l'agence, l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), a désormais pu observer la nébuleuse. pour une période prolongée d'environ 17 jours. Cette observation approfondie a fourni des informations inestimables sur le champ magnétique à l’intérieur de la « main ». Les particules chargées responsables de la production des rayons X observés suivent la configuration du champ magnétique, qui façonne la nébuleuse à la manière des os d’une main humaine.

Ces découvertes remarquables mettent en lumière l’histoire de la vie de particules de matière et d’antimatière hautement énergétiques entourant les pulsars, éclairant ainsi les scientifiques sur le fonctionnement complexe de ces entités cosmiques fascinantes. L'utilisation des rayons X comme outil pour comprendre les secrets cachés de l'univers illustre les capacités extraordinaires des technologies modernes d'exploration spatiale.

QFP

Qu’est-ce que MSH 15-52 ?

MSH 15-52 est une formation située à 16,000 XNUMX années-lumière de la Terre qui ressemble à une structure fantomatique en forme de main dans l'espace.

Comment s'est-il formé?

MSH 15-52 est né lorsqu'une étoile a consommé tout son combustible nucléaire, conduisant à son effondrement et à la formation d'un objet dense appelé étoile à neutrons.

Qu'est-ce qu'un pulsar?

Un pulsar est une étoile magnétisée qui se forme à la suite d’une explosion de supernova. Les pulsars émettent des faisceaux de rayonnements observables depuis la Terre.

Qu'est-ce qu'une nébuleuse du vent pulsar ?

Une nébuleuse à vent de pulsar est un phénomène qui se produit lorsqu'un pulsar émet un vent puissant de particules chargées, en plus de flux de matière et d'antimatière. L’interaction entre ces particules et le milieu environnant forme une structure visuellement frappante.

Qu’ont révélé les observations aux rayons X ?

Les données radiographiques capturées par les télescopes de la NASA ont permis aux scientifiques d'étudier le champ magnétique à l'intérieur de la nébuleuse du vent du pulsar, fournissant ainsi un aperçu du comportement de l'accélération des particules énergétiques dans cette région. Les observations ont révélé une forme ressemblant à une main humaine, avec le pulsar situé à la base de la paume.