Des astronomes découvrent un nouveau système planétaire enflammé

Les astronomes, étudiant les données du télescope spatial Kepler, à la retraite, de la NASA, ont fait une découverte étonnante : un tout nouveau système de sept planètes brûlantes en orbite autour d'une étoile lointaine qui dépasse la taille et la température de notre propre soleil. Ces exoplanètes nouvellement découvertes sont décrites comme « étouffantes » et englouties dans la chaleur radiante intense émise par leur étoile hôte semblable au soleil.

L'étoile en question, connue sous le nom de Kepler-385, est environ 10 % plus grande et 5 % plus chaude que notre soleil, générant une quantité de chaleur par unité de surface sans précédent qui dépasse tout ce que connaissent les planètes de notre propre système solaire. Les sept planètes de ce système sont plus grandes que la Terre, les deux planètes intérieures étant à peine plus grandes, tandis que les cinq planètes restantes sont plus petites que la Terre, mesurant deux fois son diamètre.

Selon la NASA, les planètes intérieures pourraient avoir des compositions rocheuses et des atmosphères minces, tandis que les cinq planètes extérieures devraient posséder des atmosphères épaisses. Cette combinaison unique de facteurs fait du système Kepler-385 un sujet fascinant pour des recherches et des explorations plus approfondies.

L’importance de cette découverte réside non seulement dans l’existence de ce système extraordinaire, mais aussi dans le fait qu’il est assez rare de trouver un système comportant plus de six planètes candidates. Le système Kepler-385 a été officiellement catalogué par la NASA, soulignant la contribution cruciale du télescope Kepler dans l'identification et la documentation de l'existence de tels systèmes planétaires. Le catalogue complet produit par la NASA a ouvert la voie à des découvertes comme Kepler-385 et fournit des informations précises sur chaque système.

Le télescope spatial Kepler, principalement opérationnel de 2009 à 2013 avec une mission prolongée jusqu'en 2018, a révolutionné notre compréhension de l'univers. Ses observations ont démontré qu’il y a plus de planètes que d’étoiles dans notre galaxie, dressant un tableau détaillé de la diversité des exoplanètes et des systèmes qui les accompagnent.

L'auteur principal, Jack Lissauer, chercheur au centre de recherche Ames de la NASA, a souligné l'importance du catalogue, affirmant qu'il permet aux astronomes d'approfondir les caractéristiques de ces exoplanètes. Grâce à ces nouvelles connaissances, les scientifiques peuvent continuer à percer les mystères du cosmos et à élargir notre compréhension des vastes étendues de l’espace.

