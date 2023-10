Explorer Arp 107 : Une collision de galaxies

Dans la vaste étendue de l’espace, le télescope spatial Hubble continue de capturer des images époustouflantes qui offrent des informations précieuses sur le cosmos. Récemment, la NASA a mis en évidence une image d’un phénomène céleste connu sous le nom d’Arp 107, montrant une paire de galaxies en interaction. Cette image particulière met en lumière la nature fascinante des galaxies de Seyfert et les processus à l’origine des collisions galactiques.

Arp 107, situé à environ 465 millions d'années-lumière de la Terre, présente un spectacle intrigant. Il se compose d'une galaxie Seyfert à gauche et d'une galaxie compagne plus petite à droite. Les galaxies de Seyfert se caractérisent par leurs noyaux actifs qui abritent des trous noirs supermassifs. Ces noyaux actifs émettent d’immenses quantités d’énergie, mais leur luminosité n’éclipse pas les détails complexes de la structure de la galaxie.

L'image de Hubble révèle les verticilles en spirale au sein d'Arp 107, où se produit une intense formation d'étoiles. Ces régions sont accompagnées d’un « pont » qui relie la plus petite galaxie compagne à la plus grande galaxie Seyfert. Ce pont est formé par les forces gravitationnelles exercées par la plus grande galaxie sur la poussière et le gaz environnants.

L'importance des observations du télescope spatial Hubble réside dans sa capacité à capturer la galaxie entière, fournissant ainsi une vue complète des processus qui se déroulent au sein d'Arp 107. Ces observations permettent aux scientifiques d'étudier la formation des étoiles, les bandes de poussière et la structure globale de la galaxie. .

Alors que nous continuons à explorer les merveilles de l’espace, des instruments comme le télescope spatial Hubble jouent un rôle crucial dans l’élargissement de nos connaissances et de notre compréhension de l’univers. Arp 107 est un exemple captivant des interactions complexes et des processus dynamiques qui se produisent au sein des galaxies.

