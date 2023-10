Explorer l'insaisissable : le télescope IXPE de la NASA dévoile les secrets magnétiques du reste de supernova SN 1006

Dans une réalisation révolutionnaire, le télescope Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) de la NASA a dévoilé les propriétés magnétiques cachées du célèbre reste de supernova SN 1006. Situé à environ 6,500 1006 années-lumière de la Terre dans la constellation du Lupus, SN XNUMX détient la distinction de étant l’événement stellaire le plus brillant enregistré dans l’histoire de l’humanité.

En employant des techniques avancées d’imagerie à rayons X, IXPE a offert aux astrophysiciens une opportunité sans précédent de se plonger dans le domaine énigmatique des champs magnétiques. Le Dr Ping Zhou, astrophysicien à l'Université de Nanjing dans le Jiangsu, en Chine, et auteur principal d'un article récemment publié dans The Astrophysical Journal, décrit l'IXPE comme un outil puissant qui facilite l'étude des champs magnétiques autrefois perçus comme insaisissables. À travers le prisme de l'IXPE, les chercheurs ont découvert que les champs magnétiques du SN 1006 présentent des caractéristiques turbulentes tout en conservant une structure ordonnée.

L'apparence unique de SN 1006 captive encore plus les scientifiques, car elle s'écarte de la forme arrondie conventionnelle généralement observée dans d'autres restes de supernova. Une double structure intrigante et des bords brillants distincts se manifestent dans les bandes des rayons X et gamma. Les chercheurs pensent que ces caractéristiques distinctes sont étroitement liées à l’orientation du champ magnétique du reste. L’hypothèse dominante postule que les ondes de souffle produites lors de l’explosion de la supernova s’alignent sur le champ magnétique, leur permettant d’accélérer plus efficacement les particules de haute énergie.

Le Dr Yi-Jung Yang, astrophysicien des hautes énergies à l'Université de Hong Kong et co-auteur de l'article susmentionné, note que les propriétés de polarisation tirées de l'analyse spectrale-polarimétrique de l'IXPE s'alignent étroitement avec les données obtenues à partir d'autres méthodologies et X- observatoires de rayons. Cette cohérence remarquable souligne la fiabilité inébranlable et les capacités robustes d'IXPE.

Depuis son lancement capital en décembre 2021, IXPE a observé attentivement trois restes de supernova : Cassiopée A, Tycho et maintenant SN 1006. Chaque observation présente une opportunité inestimable pour les scientifiques d'approfondir leur compréhension de l'origine et des mécanismes sous-jacents des champs magnétiques entourant ces objets célestes. phénomènes.

La révélation selon laquelle SN 1006 présente un degré de polarisation plus élevé que les deux autres restes de supernova a stupéfié les chercheurs. Néanmoins, un fil conducteur relie les trois restes : leurs champs magnétiques pointent vers l’extérieur depuis le centre de l’explosion. Cette caractéristique commune ouvre la voie à une exploration plus approfondie de la dynamique fascinante des supernovae et améliore notre compréhension du vaste univers dans lequel nous vivons.

