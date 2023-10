CatSat : révolutionner la détection et les communications spatiales

By

Il y a trente ans, un appel téléphonique fortuit alors qu'il préparait un pudding au chocolat a suscité une idée qui allait révolutionner la détection et les communications spatiales. Christopher Walker, un jeune ingénieur de l'époque, a découvert le potentiel d'un film plastique déformé sur son pot à pudding lorsqu'il amplifiait le reflet d'une ampoule suspendue. Ce concept a finalement conduit au développement du Large Balloon Reflector (LBR), un dispositif gonflable qui crée de larges ouvertures de collecte avec une fraction du poids des antennes déployables traditionnelles.

Grâce au financement du programme Innovative Advanced Concepts (NIAC) de la NASA, la vision de Walker devient enfin réalité. Le LBR transforme une partie d’une sphère gonflée en antenne parabolique en aluminisant une partie de la surface intérieure. Avec un prototype de 33 mètres de diamètre financé par le NIAC et le laboratoire de recherche naval des États-Unis, Walker a démontré les capacités du LBR, qui dépasse la taille d'ouverture du télescope spatial James Webb de la NASA.

La conception LBR résout les défis rencontrés par les antennes à réflecteur traditionnelles. Il se gonfle comme un ballon de plage, offrant une forme de parabole stable sans avoir besoin de matériel déployable encombrant et complexe. De plus, il peut se plier dans un volume compact, ce qui facilite son lancement et son déploiement dans l'espace.

L’une des applications notables de cette technologie concerne les communications à haut débit. CatSat, un CubeSat à 6 unités développé par Freefall Aerospace en collaboration avec la NASA, l'Université de l'Arizona et Rincon Research Corporation, démontrera les capacités de l'antenne gonflable en orbite terrestre basse. Après son déploiement, l'antenne transmettra des photos de la Terre haute définition à la Terre. Cette mission, qui fait partie de l'initiative de lancement CubeSat de la NASA, présente le potentiel des futures missions lunaires, planétaires et dans l'espace lointain utilisant des CubeSats.

FAQ:

Qu'est-ce que le grand réflecteur à ballon (LBR) ?

Le LBR est un dispositif gonflable qui transforme une partie d'une sphère gonflée en antenne parabolique. Il crée de larges ouvertures de collecte avec une fraction du poids des antennes déployables traditionnelles.

Pourquoi le LBR est-il important ?

Le LBR résout les défis rencontrés par les antennes à réflecteur traditionnelles, telles que le poids élevé et le déploiement complexe. Il offre une forme de parabole stable sans nécessiter de matériel volumineux et peut se plier en un petit volume, ce qui facilite son lancement et son déploiement dans l'espace.

Qu’est-ce que CatSat ?

CatSat est un CubeSat composé de 6 unités qui démontrera les capacités de l'antenne gonflable en orbite terrestre basse. Il transmettra des photos de la Terre haute définition à la Terre, démontrant le potentiel des futures missions utilisant les CubeSats.

Qui a développé CatSat et le LBR ?

CatSat a été développé par Freefall Aerospace en collaboration avec la NASA, l'Université de l'Arizona et Rincon Research Corporation. Le concept LBR a été lancé par Christopher Walker, qui a reçu un financement du programme Innovative Advanced Concepts de la NASA et du US Naval Research Laboratory.

Comment le LBR se compare-t-il aux antennes à réflecteur traditionnelles ?

Le LBR offre une alternative légère aux antennes à réflecteur traditionnelles. Sa conception gonflable élimine le besoin de mécanismes de déploiement volumineux et complexes, ce qui le rend plus polyvalent et plus facile à déployer dans l'espace.

Sources:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Vidéo Youtube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed