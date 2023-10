Une nouvelle technologie d’antenne gonflable pourrait révolutionner les communications spatiales

Une technologie révolutionnaire en matière de détection et de communications spatiales se profile à l'horizon, grâce aux efforts de l'ingénieur Christopher Walker et du programme Innovative Advanced Concepts (NIAC) de la NASA. L'idée de Walker, connue sous le nom de Large Balloon Reflector (LBR), consiste à utiliser des antennes sphériques gonflables pour créer de larges ouvertures de collecte pour les communications spatiales. Le concept transforme une partie de la surface intérieure d’une sphère gonflée en antenne parabolique, permettant la capture et la transmission du rayonnement électromagnétique.

Avec le soutien du NIAC et une subvention du Laboratoire de recherche navale des États-Unis, Walker a pu développer et démontrer un LBR de 33 pieds de diamètre transporté jusqu'à la stratosphère par un ballon géant. Cette technologie d’antenne gonflable offre plusieurs avantages par rapport aux antennes traditionnelles à grand réflecteur. Fabriqué à partir d'une structure à film mince, le LBR peut se gonfler pour prendre une forme stable de parabole sans avoir besoin de matériel déployable volumineux et complexe. Il est également léger et pliable, ce qui facilite son rangement et son lancement dans l'espace.

En 2018, Freefall Aerospace, une société cofondée par Walker, a démontré le potentiel du LBR en effectuant un test à bord du ballon stratosphérique de la NASA, atteignant une altitude de 159,000 XNUMX pieds. La prochaine étape de cette technologie est une démonstration de communications à haut débit en orbite terrestre basse à bord d'un CubeSat appelé CatSat. Le système de déploiement d'antenne gonflable de CatSat se déploiera à partir de son conteneur et commencera à transmettre des photos de la Terre haute définition.

Cette technologie innovante d'antenne gonflable ouvre la porte à de futures missions spatiales utilisant des CubeSats, avec des applications allant de l'exploration lunaire aux missions dans l'espace lointain. La possibilité d'utiliser des CubeSats équipés d'antennes gonflables pourrait considérablement étendre les capacités et les possibilités des communications spatiales.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le réflecteur à grand ballon (LBR) ?

R : La LBR est une antenne sphérique gonflable qui crée de larges ouvertures de collecte pour la détection et les communications spatiales.

Q : Comment fonctionne le LBR ?

R : Le LBR transforme une partie de la surface intérieure d’une sphère gonflée en antenne parabolique, permettant la capture et la transmission du rayonnement électromagnétique.

Q : Quels sont les avantages des antennes gonflables ?

R : Les antennes gonflables, telles que la LBR, sont légères, pliables et ne nécessitent pas de matériel de déploiement encombrant et complexe. Elles offrent une plus grande flexibilité et une plus grande facilité de rangement par rapport aux antennes traditionnelles à grand réflecteur.

Q : Quelles sont les applications potentielles de cette technologie ?

R : Cette technologie peut révolutionner les communications spatiales et permettre un large éventail de missions, notamment l'exploration lunaire et les missions dans l'espace lointain, à l'aide de CubeSats équipés d'antennes gonflables.

Source : NASA