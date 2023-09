La NASA simule un aperçu de notre galaxie dans les ondes gravitationnelles

By

Les astronomes ont utilisé des données simulées pour visualiser le ciel tel qu’il apparaîtrait dans les ondes gravitationnelles, offrant ainsi une nouvelle perspective sur notre galaxie. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations cosmiques dans l’espace-temps générées par des objets en orbite, et les observatoires spatiaux dont le lancement est prévu au cours de la prochaine décennie amélioreront considérablement notre compréhension de ces phénomènes.

Les observatoires au sol ont détecté une centaine d'événements depuis 2015, représentant des fusions de trous noirs de masse stellaire, d'étoiles à neutrons, ou les deux. Ces signaux sont des événements de courte durée et à haute fréquence qui peuvent se produire n’importe où dans le ciel et proviennent de sources situées au-delà de notre galaxie. Cependant, il existe de nombreux systèmes binaires dans la Voie lactée qui contiennent également des objets compacts comme des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs sur des orbites étroites.

Pour observer ces binaires ultracompacts (UCB), un observatoire spatial est nécessaire car leurs ondes gravitationnelles ont des fréquences trop basses pour les détecteurs au sol. La prochaine antenne spatiale à interféromètre laser (LISA), une mission conjointe de la NASA et de l'Agence spatiale européenne (ESA), devrait détecter des dizaines de milliers d'UCB. Découvrir davantage d'UCB est l'un des principaux objectifs de LISA.

Les chercheurs ont développé une technique permettant de combiner des données simulées de la distribution attendue et des signaux d'ondes gravitationnelles provenant des UCB afin de créer une vue panoramique de notre galaxie. Cette image est similaire à une vue de tout le ciel en lumière visible, infrarouge ou à rayons X. La visualisation donne un aperçu de la perspective unique qu'offrent les ondes gravitationnelles dans l'observation de l'univers. L’espoir est que les futures versions de cette image seront réalisées à partir de données LISA réelles.

Cette étude, publiée dans The Astronomical Journal, présente le potentiel des ondes gravitationnelles comme nouvel outil pour étudier le cosmos. En intégrant les données des observatoires spatiaux d’ondes gravitationnelles comme LISA, les astronomes peuvent obtenir des informations précieuses sur la nature des systèmes binaires et la dynamique des objets de notre galaxie.

