Révolutionner la production de cultures spatiales : récolter des micropousses en microgravité

Les micropousses, les jeunes plants de plantes comestibles, ont attiré une attention particulière en raison de leur contenu nutritionnel élevé, de leurs saveurs intenses et de leurs couleurs vibrantes. Alors que les agences spatiales se préparent pour des missions de longue durée, comme sur Mars, le besoin d’options alimentaires durables devient crucial. Les astronautes ont besoin de produits frais pour compléter leur alimentation et le maintien d’un approvisionnement alimentaire nutritif dans l’espace pose des défis uniques.

Pour relever ce défi, une équipe de chercheurs du Kennedy Space Center de la NASA a développé une boîte de plantation de micro-verts qui révolutionne les techniques de récolte en microgravité. L'étude, publiée dans la revue Gravitational and Space Research, détaille la conception, la construction et les tests de ce matériel innovant.

Le bac de plantation microgreen permet une récolte sûre et efficace en microgravité et en gravité terrestre. La taille compacte des micropousses représentait un défi unique dans l’environnement d’apesanteur de l’espace. Les méthodes de récolte traditionnelles n’étaient pas adaptées car elles risquaient d’être contaminées par les racines. Par conséquent, les chercheurs ont exploré de nouvelles techniques de découpe et d’ensachage pour surmonter ces limitations.

Au cours de trois vols paraboliques, différentes méthodes de coupe (Guillotine, Moulin à Poivre, Ciseaux) et méthodes d'ensachage (attaché et manuel) ont été testées à l'aide du bac de plantation microgreen. Les résultats ont montré des résultats prometteurs quant à la capacité de récolter avec succès des micropousses en microgravité.

Cette recherche revêt une grande importance pour les futures missions spatiales, où les astronautes dépendront de sources alimentaires fraîches et durables. La culture réussie de micropousses dans l’espace offre une solution pratique et nutritive. Au-delà de leur valeur nutritionnelle, les micropousses sont visuellement attrayantes et peuvent offrir une variété de saveurs, améliorant ainsi l’expérience culinaire globale des astronautes.

Le développement de matériel pour la récolte de micro-pousses dans l'espace a été rendu possible grâce au financement du Centre spatial Kennedy de la NASA pour la sécurité et les opérations d'ingénierie, ainsi qu'au soutien du programme NASA Flight Opportunities. Les chercheurs expriment leur gratitude à Earl Adams et Alexander Van Dijk pour leurs contributions.

FAQ:

Q : Que sont les micropousses ?

R : Les micropousses sont de jeunes plants de plantes comestibles connues pour leur contenu nutritionnel élevé, leurs saveurs intenses et leurs couleurs vibrantes.

Q : Comment les micropousses ont-elles été récoltées en microgravité ?

R : Les chercheurs ont développé une boîte de plantation de micro-pousses et testé diverses méthodes de coupe (guillotine, moulin à poivre, ciseaux) et méthodes d'ensachage (attachées et manuelles) pendant des vols paraboliques pour surmonter les défis de la microgravité.

Q : Pourquoi les micropousses sont-elles importantes pour la production de cultures spatiales ?

R : Les micropousses offrent une source de nourriture durable et nutritive aux astronautes lors de missions spatiales de longue durée et peuvent améliorer leur expérience culinaire grâce à leur variété de saveurs et leur apparence vibrante.