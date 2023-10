L'astronaute Kate Rubins va tester Wet Lab-2 pour l'analyse génétique dans l'espace

L'astronaute Kate Rubins travaillera avec Wet Lab-2, un outil utilisé pour l'analyse quantitative de l'expression génique, pour mener d'autres tests dans l'espace cette année. Le système Wet Lab-2 permet aux chercheurs d’étudier les effets des voyages spatiaux sur l’expression des gènes et fournit des informations précieuses sur la biologie de l’espace.

L'expression des gènes fait référence au processus par lequel les gènes sont activés ou désactivés, conduisant à la production de protéines qui remplissent des fonctions spécifiques dans l'organisme. Comprendre comment l'expression des gènes est affectée par l'environnement spatial peut aider les chercheurs à développer des stratégies visant à protéger la santé des astronautes lors de missions spatiales de longue durée.

Le système Wet Lab-2 se compose d'un petit appareil autonome qui permet la préparation, le stockage et l'analyse d'échantillons biologiques. Cela permet aux astronautes de mener des expériences et des études sur l’expression des gènes lorsqu’ils sont dans l’espace.

En testant le système Wet Lab-2 dans l’espace, les scientifiques peuvent évaluer son efficacité et déterminer si des ajustements ou des améliorations sont nécessaires pour optimiser ses performances. Cela contribuera à garantir que les futures missions spatiales auront accès à des outils fiables et précis pour étudier l’expression des gènes.

La NASA s'efforce continuellement de faire progresser notre compréhension de la manière dont le corps humain s'adapte et réagit à l'environnement spatial. En étudiant l’expression des gènes chez les astronautes, les chercheurs peuvent mieux comprendre les effets potentiels à long terme des voyages dans l’espace sur la santé et développer des contre-mesures pour atténuer tout impact négatif.

Ces tests font partie des efforts continus de la NASA pour soutenir l'exploration spatiale habitée et ouvrir la voie à de futures missions sur la Lune, sur Mars et au-delà. En étudiant l’expression des gènes et d’autres processus biologiques dans l’espace, les scientifiques découvrent les secrets du fonctionnement de la vie en microgravité et s’efforcent d’assurer la santé et le bien-être des astronautes lors de futures missions.

