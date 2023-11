Le vaisseau spatial Lucy de la NASA commence son voyage épique vers Jupiter

By

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA s'est lancé dans une mission extraordinaire pour explorer les mystères du système solaire. Lors de sa première rencontre, Lucy a dit un « bonjour rapide » à un astéroïde alors qu'il se précipitait dans l'espace à une vitesse stupéfiante de 16,000 XNUMX km/h.

Le vaisseau spatial Lucy, nommé d'après le célèbre fossile humain Lucy, participe à une expédition de 12 ans pour étudier un total de 10 astéroïdes. Cet effort ambitieux vise à découvrir des informations précieuses sur la formation et l’évolution de notre voisinage céleste.

Grâce à une animation vidéo avancée, la NASA fournit une visualisation captivante du vaisseau spatial s'approchant gracieusement de sa cible astéroïde. L'ampleur du voyage est ahurissante alors que Lucy parcourt des milliards de kilomètres à travers le cosmos.

Les scientifiques espèrent que les données collectées lors de la mission de Lucy permettront de faire la lumière sur les questions fondamentales liées aux origines de notre système solaire. En examinant ces anciennes roches spatiales, les chercheurs espèrent comprendre le rôle qu’elles ont joué dans le développement des planètes et si elles détiennent des indices sur la possibilité d’une vie extraterrestre.

Le vaisseau spatial Lucy témoigne de l’ingéniosité humaine et de la soif insatiable de connaissances. Sa mission représente une réussite remarquable dans l’exploration spatiale et met en valeur la détermination inébranlable des scientifiques et des ingénieurs à repousser les limites de notre compréhension de l’univers.

Source : NASA (www.nasa.gov)