Une image mystérieuse de l’espace captive à nouveau les scientifiques

Une superbe image prise par la mission Juno de la NASA a attiré l'attention des scientifiques du monde entier. Le 7 septembre 2023, Juno a pris une photo d'une zone de la région nord de Jupiter connue sous le nom de Jet N7. L’image présente un spectacle fascinant de nuages ​​et de tempêtes, incitant les scientifiques à approfondir leur étude de ces caractéristiques.

Le scientifique citoyen Vladimir Tarasov était responsable de la création de l'image de l'instrument de Juno, en utilisant les données reçues lorsque le vaisseau spatial se trouvait à environ 4,800 XNUMX milles au-dessus des nuages ​​de Jupiter. Bien que cette photographie céleste ressemble à un visage avec des yeux, un nez et une bouche, la NASA attribue cette perception à un phénomène appelé paréidolie. La paréidolie est la tendance des humains à percevoir des motifs reconnaissables, tels que des visages, lors de stimuli visuels aléatoires.

Si cette image récente a fait sensation au sein de la communauté scientifique, ce n’est en aucun cas la première fois que la NASA capture une image ressemblant à un visage sur une planète. En 1976, le vaisseau spatial Viking 1 de la NASA a photographié le « visage de Mars ». Initialement, la sculpture d'yeux, d'un nez et d'une bouche sur la planète a suscité l'intrigue, mais une analyse ultérieure a révélé qu'il s'agissait d'une simple illusion causée par des formations géologiques naturelles.

Malgré ces explications, l’attrait indéniable de ces formations en forme de visage continue de captiver les scientifiques et le grand public. Des images comme celles-ci nous rappellent la complexité et la beauté de notre univers, encourageant une exploration et une contemplation plus poussées.

QFP

Qu’est-ce que la paréidolie ?

La paréidolie est un phénomène psychologique dans lequel les humains perçoivent des modèles familiers, tels que des visages, lors de stimuli non liés ou aléatoires.

Quel était le « visage sur Mars » ?

Le « visage sur Mars » fait référence à une image capturée par le vaisseau spatial Viking 1 de la NASA en 1976. La photographie représentait apparemment un visage avec des yeux, un nez et une bouche sur la surface martienne. Cependant, une analyse plus approfondie a déterminé qu'il s'agissait d'une illusion créée par des caractéristiques géologiques naturelles.

Les scientifiques pensent-ils que l’image récente sur Jupiter est un vrai visage ?

Non, les scientifiques attribuent l’apparence d’un visage sur la récente image de Jupiter à la paréidolie. Les humains ont tendance naturellement à interpréter des formes et des motifs familiers même lorsqu'ils n'existent pas.