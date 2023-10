La NASA lance le vaisseau spatial Psyché en mission vers un astéroïde recouvert de métaux rares

Le vaisseau spatial Psyché de la NASA a été lancé vendredi, entamant un voyage de six ans vers un astéroïde recouvert de métal. Cette mission marque la première exploration d’un monde majoritairement constitué de métal, contrairement à la composition rocheuse ou glacée typique de la plupart des astéroïdes. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être les restes du noyau d'une planète primitive, offrant des informations précieuses sur les centres inaccessibles de la Terre et d'autres planètes rocheuses.

Le vaisseau spatial a été lancé par SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride et porte le nom de l'astéroïde qu'il étudiera. Il devrait atteindre l'astéroïde en forme de pomme de terre en 2029. Psyché est le plus gros des quelque neuf astéroïdes riches en métaux découverts jusqu'à présent, situé dans la partie externe de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.

La scientifique principale Lindy Elkins-Tanton de l'Arizona State University a décrit la mission en ces termes : « Le rêve des humains est depuis longtemps d'aller au noyau métallique de notre Terre. Je veux dire, demandez à Jules Verne. Cependant, la pression et la température extrêmes rendent impossible l’accès au noyau terrestre. Psyché offre une opportunité unique d’étudier un noyau métallique au sein de notre système solaire.

Les astronomes estiment que l’astéroïde mesure environ 144 milles (232 km) de diamètre dans sa partie la plus large et 173 milles (280 km) de long. On pense qu’il contient du fer, du nickel et d’autres métaux, ainsi que potentiellement des traces d’or, d’argent, de platine ou d’iridium. Les scientifiques s'attendent à observer des cratères métalliques hérissés, d'imposantes falaises métalliques et des coulées de lave érodées incrustées de métal à la surface de l'astéroïde.

Cette mission revêt une valeur scientifique importante, car l'astéroïde peut fournir des informations sur la formation de notre système solaire et répondre à des questions fondamentales sur les origines de la vie sur Terre et l'habitabilité de notre planète. En étudiant l'astéroïde, les scientifiques espèrent mieux comprendre le noyau de fer de la Terre, qui génère le champ magnétique qui protège notre atmosphère et permet la vie.

Le vaisseau spatial empruntera un chemin détourné vers l'astéroïde, survolant Mars pour bénéficier d'une augmentation de la gravité en 2026. Il atteindra ensuite l'astéroïde en 2029 et tentera d'entrer en orbite autour de lui, en décrivant des cercles aussi près que 47 miles (75 km) et aussi près que possible. jusqu'à 440 miles (700 km). Le vaisseau spatial utilisera une propulsion électrique solaire et un système de communication expérimental utilisant des lasers pour la transmission de données.

