Le vaisseau spatial Psyché de la NASA se lance en mission vers un astéroïde recouvert de métal

Le vaisseau spatial Psyché de la NASA a commencé son voyage vers un astéroïde unique recouvert de métal, marquant la première exploration de ce type. Le vaisseau spatial, nommé d’après l’astéroïde qu’il poursuit, Psyché, devrait atteindre sa destination en 2029 après un voyage de six ans. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait être les restes du noyau d'une planète primitive, fournissant des informations précieuses sur le fonctionnement interne de la Terre et d'autres planètes rocheuses.

Le vaisseau spatial a été lancé par SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA, suscitant les applaudissements des contrôleurs au sol alors qu'il se séparait avec succès de l'étage supérieur de la fusée. Cette mission représente une rupture avec les missions précédentes axées sur les astéroïdes rocheux ou glacés. Psyché, le plus grand des neuf astéroïdes riches en métaux connus, orbite autour du soleil dans la région externe de la principale ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter.

Les astronomes ont déterminé que Psyché mesure environ 232 km de large et 280 km de long. On pense qu’il est composé de fer, de nickel et d’autres métaux, ainsi que éventuellement de silicates. Sa surface majoritairement grise devrait être recouverte de fins grains métalliques résultant d’impacts cosmiques. Alors que les scientifiques imaginent l’astéroïde comportant des cratères métalliques hérissés, d’imposantes falaises métalliques et des coulées de lave érodées incrustées de métaux, ils reconnaissent que leurs spéculations pourraient être erronées.

Outre sa teneur en métaux, Psyché présente un grand intérêt pour les scientifiques en raison de son rôle potentiel en tant qu'élément constitutif planétaire du premier système solaire. Son étude peut apporter des réponses à des questions fondamentales sur les origines de la vie sur Terre et les facteurs qui rendent notre planète habitable. En examinant Psyché, les scientifiques espèrent mieux comprendre le rôle du noyau de fer de la Terre dans la création du champ magnétique protecteur qui protège notre atmosphère et permet à la vie de prospérer.

Gérée par l'Arizona State University, la mission de 2.4 milliards de dollars empruntera un chemin détourné pour atteindre l'astéroïde. Le vaisseau spatial utilisera d'abord Mars pour augmenter la gravité en 2026 avant d'entrer en orbite autour de Psyché en 2029, où il restera au moins jusqu'en 2031. Cette mission ambitieuse promet d'élargir nos connaissances sur les débuts du système solaire et le fonctionnement interne de notre planète. propre planète.

Sources : NASA, Associated Press