Des scientifiques prévoient de visiter un astéroïde riche en métaux à la recherche d'indices extraterrestres

Des scientifiques de l'Université d'État de l'Arizona se lancent dans une mission visant à étudier un astéroïde riche en métaux afin de mieux comprendre le noyau métallique de la Terre et de répondre à des questions fondamentales sur la formation du système solaire et les origines de la vie sur Terre. On pense que l’astéroïde, qui mesure environ 144 milles de diamètre et 173 milles de long, regorge de fer, de nickel et d’autres métaux. Les scientifiques soupçonnent également la présence de silicates à sa surface, qui pourraient être recouverts de fins grains métalliques résultant d'impacts cosmiques.

Lindy Elkins-Tanton, la scientifique principale de la mission, imagine que l'astéroïde aurait des cratères métalliques hérissés, d'énormes falaises métalliques et des coulées de lave érodées incrustées de métal. L'astéroïde peut également contenir des traces d'or, d'argent, de platine ou d'iridium. Cependant, Elkins-Tanton souligne que la véritable nature de l’astéroïde dépassera probablement toutes les attentes. Elle espère que la mission permettra de découvrir des découvertes qui dépassent notre compréhension actuelle.

La mission de 1.2 milliard de dollars, dirigée par l'Arizona State University pour le compte de la NASA, utilisera un vaisseau spatial équipé d'une propulsion électrique solaire et de propulseurs alimentés au gaz xénon. Le vaisseau spatial empruntera un itinéraire détourné, y compris une augmentation de la gravité depuis Mars, pour atteindre l’astéroïde d’ici 2029. Une fois là-bas, il tentera d’entrer en orbite et d’étudier l’astéroïde pendant au moins deux ans. La mission testera également un système de communication expérimental utilisant des lasers au lieu d’ondes radio, ce qui pourrait potentiellement entraîner une augmentation significative de la transmission de données depuis l’espace lointain.

Cette mission est très prometteuse car elle fournira des informations précieuses sur les origines de notre système solaire et les conditions nécessaires à l’émergence de la vie sur Terre. En étudiant cet astéroïde riche en métaux, les scientifiques espèrent mieux comprendre le noyau métallique de la Terre et le champ magnétique qui protège notre atmosphère.

Sources:

– Marcia Dunn, Associated Press