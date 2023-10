Le vaisseau spatial Psyché de la NASA se lance en mission vers un astéroïde métallique

Le vaisseau spatial Psyché de la NASA s'est lancé dans un voyage de six ans pour explorer un astéroïde rare recouvert de métal. Cette mission marque la première exploration d’un monde métallique, car la plupart des astéroïdes sont généralement rocheux ou glacés. Les scientifiques pensent que l'astéroïde, nommé Psyché, pourrait être les restes du noyau d'une planète primitive et pourrait fournir un aperçu des centres inaccessibles de la Terre et d'autres planètes rocheuses.

Le vaisseau spatial Psyché a été lancé par SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA et devrait atteindre l'astéroïde en 2029. Il s'agit du plus gros astéroïde riche en métaux découvert jusqu'à présent, situé dans la partie externe de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. L’astéroïde mesure environ 144 milles de large et 173 milles de long et serait abondant en fer, nickel et autres métaux.

La scientifique principale Lindy Elkins-Tanton de l'Arizona State University explique que même si l'exploration du noyau métallique de la Terre était un rêve, la pression et la température élevées rendent cela impossible. Cependant, l’astéroïde Psyché offre l’opportunité d’étudier un noyau métallique au sein de notre système solaire.

Les scientifiques ont spéculé sur les caractéristiques de l'astéroïde, imaginant des cratères métalliques hérissés, des falaises métalliques et des coulées de lave érodées incrustées de métal. Il existe également une possibilité de traces d’or, d’argent, de platine ou d’iridium dissoutes dans le fer et le nickel de l’astéroïde.

La mission, dirigée par l'Arizona State University pour le compte de la NASA, dispose d'un budget de 1.2 milliard de dollars. Le vaisseau spatial empruntera un chemin détourné pour atteindre l'astéroïde, en utilisant Mars pour augmenter la gravité en 2026. Il tentera ensuite de se mettre en orbite autour de l'astéroïde en 2029, en faisant des cercles allant jusqu'à 440 milles et aussi près que 47 milles.

Le vaisseau spatial Psyché repose sur une propulsion électrique solaire et dispose d'un système de communication expérimental qui utilise des lasers au lieu des ondes radio. Ce système vise à augmenter le flux de données de l’espace lointain vers la Terre, en transmettant potentiellement à l’avenir des vidéos depuis la Lune ou Mars.

Cette mission vers l'astéroïde Psyché pourrait apporter des réponses à des questions fondamentales sur la formation du système solaire et les conditions qui rendent une planète habitable. En outre, l'étude du noyau métallique de l'astéroïde pourrait également améliorer notre compréhension du champ magnétique terrestre, essentiel au maintien de notre atmosphère et à la vie.

Sources:

– Le vaisseau spatial Psyché de la NASA se lance en mission vers un astéroïde métallique (NASA)

– Psyché (astéroïde) (Wikipédia)