Le vaisseau spatial Psyche de la NASA commence son voyage vers un astéroïde recouvert de métal

Le vaisseau spatial Psyché de la NASA a été lancé pour une mission de six ans visant à explorer un astéroïde rare recouvert de métal. Il s’agit de la toute première exploration d’un monde métallique, car la plupart des astéroïdes sont généralement constitués de roches ou de glace. Les scientifiques pensent que l'astéroïde, nommé Psyché, pourrait être les restes brisés du noyau d'une ancienne planète, fournissant des informations précieuses sur les centres inaccessibles de la Terre et d'autres planètes rocheuses.

Le vaisseau spatial a été lancé par SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA et devrait atteindre l'astéroïde en forme de pomme de terre en 2029. Psyché est le plus grand des neuf astéroïdes riches en métaux connus, en orbite dans la partie externe de la principale ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Sa découverte en 1852 lui a valu son nom, inspiré de la captivante déesse de l'âme de la mythologie grecque.

La scientifique principale Lindy Elkins-Tanton de l'Arizona State University a expliqué que l'exploration du noyau métallique de la Terre a longtemps été un rêve pour les humains, mais qu'elle est actuellement impossible en raison de la pression et de la température extrêmes. Cependant, Psyché offre la possibilité d’étudier un noyau métallique au sein de notre système solaire.

L'astéroïde devrait mesurer environ 144 milles de large et 173 milles de long, et serait riche en fer, en nickel et d'autres métaux, éventuellement ainsi que de traces de métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine ou l'iridium. Le vaisseau spatial parcourra plus de 2 milliards de kilomètres, atteignant Psyché et potentiellement en orbite à différentes distances jusqu'en 2031 au moins.

Cette mission revêt une valeur scientifique significative, car l’astéroïde est considéré comme un élément constitutif planétaire du premier système solaire. Il peut donner un aperçu de l’émergence de la vie sur Terre et des facteurs qui rendent notre planète habitable. De plus, la compréhension des propriétés du noyau métallique de l'astéroïde contribuera à notre connaissance du champ magnétique terrestre, qui protège notre atmosphère et permet la vie.

Le vaisseau spatial utilisera une propulsion électrique solaire et un système de communication expérimental pour transmettre de grandes quantités de données vers la Terre, révolutionnant potentiellement la transmission de données depuis l’espace lointain. Malgré des retards, la mission est enfin en cours et devrait fournir des informations sans précédent sur ce monde métallique.

Sources:

– Mission Psyché de la NASA : Voyage vers un monde métallique (NASA)

– Le vaisseau spatial Psyché de la NASA se dirige vers un astéroïde métallique (BBC)