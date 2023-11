Une nouvelle mission d'exploration : le voyage de Lucy pour découvrir les secrets de notre système solaire

By

La mission Lucy de la NASA se lance dans une quête révolutionnaire pour explorer les mystères des astéroïdes de notre système solaire. Cet incroyable vaisseau spatial a récemment transmis ses premières images rapprochées, marquant une étape importante de son voyage. L'objectif principal de la mission est d'étudier les astéroïdes troyens, un groupe de corps célestes en orbite autour de Jupiter qui sont considérés comme les vestiges immaculés des premiers éléments constitutifs de la planète du système solaire.

Afin d'assurer le succès de la mission, la sonde spatiale Lucy a fait un détour vers sa première cible, un fascinant astéroïde nommé Dinkinesh. De manière inattendue, Dinkinesh s’est révélé comme un système binaire, composé d’un astéroïde plus petit en orbite autour d’un plus gros. Cette révélation met en valeur la résilience et l'adaptabilité du système de suivi du vaisseau spatial, qui a parfaitement capturé des images époustouflantes des astéroïdes binaires.

Le 1er novembre, la NASA a partagé ces images remarquables, révélant les astéroïdes binaires dans toute leur splendeur. Le plus gros astéroïde mesure environ 790 mètres de large, tandis que le plus petit mesure environ 0.15 mètres de diamètre.

La mission Lucy porte bien son nom en l'honneur du célèbre squelette humain fossilisé, Lucy, alors qu'elle entreprend son propre voyage à travers le système solaire. Contrairement aux autres vaisseaux spatiaux, Lucy maintiendra sa vitesse incroyable d’environ 10,000 XNUMX mph tout au long de son exploration des astéroïdes troyens. Ces astéroïdes constituent des vestiges préservés des premiers temps du système solaire, permettant aux scientifiques d’acquérir des informations précieuses sur la formation des planètes.

Lors de chaque rencontre avec un astéroïde troyen, Lucy utilisera ses caméras avancées et son spectromètre pour étudier la composition, la masse et l'histoire géologique de ces roches anciennes. Les scientifiques espèrent découvrir des informations cruciales sur la nature glaciale des chevaux de Troie et analyser leurs différences. Certains chevaux de Troie présentent une ressemblance frappante avec les objets lointains trouvés dans les confins de notre système solaire.

En approfondissant les secrets des astéroïdes troyens, la mission de Lucy contribuera à une compréhension globale des origines de notre propre planète. Les chevaux de Troie détiennent la clé pour découvrir l'histoire captivante de la Terre et de ses planètes voisines. Cette entreprise ambitieuse se poursuivra avec la prochaine rencontre avec un astéroïde de Lucy prévue pour 2025, alors qu'elle s'approchera du rocher spatial nommé Donaldjohanson. La réussite ultime de la mission réside dans l’exploration de six chevaux de Troie, prévue pour 2027.

Rejoignez-nous alors que nous nous embarquons dans ce voyage d'exploration et de découverte sans précédent. Les mystères de notre système solaire attendent d’être dévoilés, un astéroïde à la fois.

Questions fréquentes

Que sont les astéroïdes troyens ?

Les astéroïdes troyens sont un groupe de corps célestes qui gravitent en essaims autour de Jupiter. On pense qu’ils sont des vestiges du premier système solaire et fournissent des informations précieuses sur la formation des planètes.

Quel est le but de la mission Lucy ?

La mission Lucy vise à explorer et étudier les astéroïdes troyens. En examinant leur composition, leur masse et leur histoire géologique, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation de notre système solaire et les éléments constitutifs des planètes.

À quelle vitesse le vaisseau spatial Lucy se déplace-t-il ?

Le vaisseau spatial Lucy se déplace à une vitesse incroyable d’environ 10,000 16,093 mph (XNUMX XNUMX km/h) tout au long de son exploration des astéroïdes troyens.

À quoi serviront les caméras et le spectromètre de Lucy ?

Les caméras avancées et le spectromètre de Lucy seront utilisés pour observer et analyser la composition et les propriétés des astéroïdes troyens. Ils fourniront des données précieuses sur la nature glaciale des chevaux de Troie et leurs différences les uns par rapport aux autres.