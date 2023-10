La sonde Juno de la NASA se rapproche de la Lune Io de Jupiter et capture des images époustouflantes

La sonde Juno de la NASA, actuellement en orbite autour de Jupiter, se rapproche progressivement de la lune jovienne Io, connue pour être le monde le plus volcaniquement actif de notre système solaire. Lors de son 55e voyage autour de Jupiter, Juno s'est approché à seulement 7,270 XNUMX milles de la surface d'Io, capturant certaines des images les plus claires jamais prises de la Lune.

Les images révèlent des taches sombres indiquant des coulées de lave, des volcans s'élevant de la surface de la lune et d'éventuels panaches volcaniques soufflant dans l'espace. Ces vues ont été traitées par des processeurs d'images professionnels et amateurs, dont certains travaillent pour la NASA ou pour des programmes de recherche spatiale connexes.

Scott Bolton, chercheur principal de la mission Juno, a déclaré que le vaisseau spatial se rapprochera encore plus de Io lors de ses prochains passages en décembre et janvier 2024. Cette proximité permettra des observations et une collecte de données plus détaillées.

L'intense activité volcanique sur Io est le résultat de ses interactions gravitationnelles continues avec Jupiter et ses lunes voisines Europe et Ganymède. Io subit un étirement et une compression constants, ce qui conduit à la création de la lave vue en éruption de ses nombreux volcans.

Même si Io elle-même n'est pas adaptée à la vie, les scientifiques sont particulièrement intéressés par l'exploration de la lune voisine, Europe. On pense qu’Europe possède une mer salée sous sa coquille glacée, ce qui en fait un candidat potentiel pour accueillir des environnements actuels propices à la vie au-delà de la Terre.

En 2024, la NASA prévoit de lancer le vaisseau spatial Europa Clipper, qui effectuera une reconnaissance détaillée de la lune Europa de Jupiter. La sonde examinera si Europe pourrait abriter des conditions propices à la vie.

Source : NASA