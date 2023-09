La sonde solaire Parker de la NASA survit à une puissante explosion solaire

By

La sonde solaire Parker de la NASA, un vaisseau spatial conçu pour examiner de près le comportement du soleil, a récemment survolé et a survécu à l'une des éjections de masse coronale (CME) les plus puissantes jamais enregistrées. Les rares images de l’événement solaire ont été publiées par le laboratoire de physique appliquée de l’université Johns Hopkins.

Une éjection de masse coronale est une éruption de gaz très chaud, ou plasma, provenant de la surface du soleil. Cela peut avoir des conséquences importantes sur Terre, notamment mettre en danger les satellites, perturber les technologies de communication et de navigation, et même mettre hors service les réseaux électriques. En 1989, un puissant CME a provoqué une panne d'électricité massive au Québec, au Canada.

La sonde solaire Parker, équipée d'un bouclier thermique robuste, a passé environ deux jours à observer le CME, devenant ainsi le premier vaisseau spatial à survoler une puissante explosion solaire près du soleil. La sonde a enduré l’intense explosion de radiations et est sortie indemne de l’éruption.

Les scientifiques utilisent les données de la sonde solaire Parker, ainsi que les observations d'autres engins spatiaux et télescopes, pour mieux comprendre le comportement des CME et d'autres phénomènes météorologiques spatiaux, tels que les éruptions solaires. Ces connaissances aideront à prévoir et à se préparer aux événements météorologiques spatiaux potentiellement destructeurs à l’avenir.

La mission de la sonde solaire Parker se poursuivra, le vaisseau spatial devant atteindre des vitesses de 430,000 3.9 mph et s'approcher à moins de 2024 millions de miles du soleil en XNUMX. Ces observations contribueront à améliorer les prévisions de l'impact des éjections solaires sur Terre, permettant de meilleures stratégies de préparation et d’atténuation.

[Définition : Éjection de masse coronale (CME) – une éruption de gaz super chaud, ou plasma, provenant de la surface du soleil.]

[Source : Laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins]

[Source : NASA]