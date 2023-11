Nouveaux horizons : le vaisseau spatial Lucy découvre l'astéroïde Dinkinesh en orbite autour d'une mini-lune

Lors d'une mission révolutionnaire, la sonde spatiale Lucy de la NASA a atteint l'astéroïde Dinkinesh cette semaine et a fait une découverte remarquable. À côté de l'astéroïde principal, Lucy a capturé une image d'une mini-lune, révélant la présence d'un satellite jusqu'alors inconnu en orbite autour de Dinkinesh. Cette découverte capitale change notre compréhension des astéroïdes et de leurs compagnons célestes.

Les astronomes ont été stupéfaits de constater que le petit Dinkinesh ne mesure que 790 mètres de diamètre. Sa lune compagne récemment découverte, qui tourne étroitement, est encore plus petite, avec une taille d'à peine 220 mètres. Le survol de Dinkinesh a fourni de précieuses données et images transmises à la Terre, permettant aux scientifiques de confirmer cette étonnante révélation.

Le vaisseau spatial Lucy a été envoyé pour cette mission en tant que précurseur de son exploration d'astéroïdes plus gros et énigmatiques près de Jupiter. Lancé en 2021, Lucy devrait rencontrer le premier de ces astéroïdes troyens en 2027 et passer au moins six ans à les étudier. Initialement prévu pour visiter sept astéroïdes, la liste de cibles s'est désormais étendue à 11 sur la base de découvertes récentes.

Originaire de la langue amharique d'Éthiopie, le nom Dinkinesh signifie « tu es merveilleux ». À juste titre, Dinkinesh porte bien son nom avec ses caractéristiques remarquables et la mini-lune impressionnante qui l’accompagne. Le nom amharique de Lucy, le célèbre ancêtre humain vieux de 3.2 millions d'années découvert en Éthiopie dans les années 1970, a été choisi pour honorer cette mission révolutionnaire.

Cette découverte extraordinaire souligne l’importance de l’exploration et de l’étude des astéroïdes. Chaque nouvelle découverte met en lumière la nature complexe et dynamique de notre système solaire, approfondissant notre connaissance de l'univers et de son histoire. Le vaisseau spatial Lucy continue d'ouvrir la voie à de futures explorations et découvertes, révélant les mystères de l'espace, un corps céleste à la fois.

-

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le vaisseau spatial Lucy ?

Le vaisseau spatial Lucy est une mission de la NASA conçue pour explorer la ceinture d'astéroïdes et rencontrer plusieurs anciens astéroïdes troyens près de Jupiter.

Qu'a découvert Lucy à propos de l'astéroïde Dinkinesh ?

Lors de son survol de l'astéroïde Dinkinesh, Lucy a découvert la présence d'une mini-lune en orbite autour de l'astéroïde. Cette découverte élargit considérablement notre compréhension des astéroïdes et de leurs satellites.

Quelles sont les caractéristiques clés de Dinkinesh et de sa mini-lune ?

Dinkinesh, l'astéroïde principal, ne mesure que 790 mètres de diamètre, tandis que sa mini-lune a une taille d'environ 220 mètres. Ces petits corps célestes fournissent des informations précieuses sur la formation et la dynamique des astéroïdes.

Pourquoi la découverte d’une mini-lune est-elle significative ?

La présence d’une mini-lune suggère que les astéroïdes peuvent avoir leurs propres satellites en orbite. Cette découverte remet en question les hypothèses précédentes et enrichit notre connaissance de la diversité et de la complexité des astéroïdes.