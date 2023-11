Une mini-lune récemment découverte en orbite autour de l’astéroïde Dinkinesh laisse les scientifiques stupéfaits

Lors d'un récent survol de l'astéroïde Dinkinesh par la sonde spatiale Lucy de la NASA, les scientifiques ont été accueillis par une surprise inattendue : une petite lune en orbite autour de l'astéroïde. Le vaisseau spatial, actuellement situé dans la ceinture principale d'astéroïdes au-delà de Mars, a capturé une photographie de Dinkinesh et de son petit compagnon alors qu'il se trouvait à environ 270 milles. Cette découverte extraordinaire a été rendue possible grâce aux données et aux images transmises à la Terre par le vaisseau spatial.

Mesurant seulement XNUMX mètres de diamètre, Dinkinesh est plutôt petit par rapport aux autres astéroïdes. Cependant, la mini lune qui l’accompagne est encore plus petite, ne mesurant qu’un dixième de mile. La présence de cette mini-lune n’avait pas été détectée ou anticipée auparavant, ce qui en fait une découverte importante pour les scientifiques.

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA avait été envoyé au-delà de Dinkinesh en guise de répétition pour sa prochaine mission visant à étudier des astéroïdes plus gros et plus énigmatiques près de Jupiter. Lancé en 2021, Lucy devrait atteindre le premier de ces astéroïdes troyens en 2027, où il mènera une exploration approfondie d'une durée d'au moins six ans. Initialement prévue pour étudier sept astéroïdes, la liste de cibles s'est désormais élargie pour en inclure onze.

Dinkinesh, qui signifie « tu es merveilleux » en amharique éthiopien, partage son nom avec Lucy, les restes vieux de 3.2 millions d'années d'un ancêtre humain découverts en Éthiopie dans les années 1970. Le vaisseau spatial porte le nom de Lucy pour honorer cette découverte archéologique importante.

La révélation d’une mini lune en orbite autour de Dinkinesh a stupéfié les scientifiques et a éveillé leur intérêt pour l’exploration des mystères de la ceinture d’astéroïdes. Cette découverte inattendue nous rappelle les innombrables merveilles qui attendent encore d’être découvertes dans notre magnifique univers.

