Le plus gros échantillon d'astéroïde à ce jour : Osiris-Rex de la NASA termine sa mission

Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA est sur le point de livrer le plus grand échantillon d'astéroïde à ce jour, clôturant une mission de sept ans. Dimanche, le vaisseau spatial survolera la Terre et déposera au moins une tasse de décombres récupérés sur l'astéroïde Bennu. La capsule d'échantillonnage sera parachutée dans le désert de l'Utah tandis que le vaisseau mère s'envolera pour explorer un autre astéroïde.

Les scientifiques s'attendent à obtenir environ une demi-livre (250 grammes) de cailloux et de poussière de Bennu, ce qui est bien plus que la petite quantité collectée par le Japon sur deux autres astéroïdes. Ces échantillons d'astéroïdes agissent comme des capsules temporelles préservées, fournissant des informations précieuses sur la formation de notre système solaire et les origines de la vie sur Terre.

Osiris-Rex, lancé en 2016, est arrivé à Bennu en 2018 et a passé deux ans à étudier l'astéroïde avant de tenter de collecter des échantillons. Lors de la collecte des échantillons, le vaisseau spatial a rencontré quelques problèmes, notamment un couvercle coincé qui a provoqué le déversement d'une partie des matériaux collectés dans l'espace. Néanmoins, les échantillons restants ont été conservés avec succès dans la capsule.

Bennu, découvert en 1999, serait le vestige d'un astéroïde plus gros entré en collision avec une autre roche spatiale. Il mesure environ un tiers de mile de large et est recouvert d'un terrain noir et accidenté rempli de rochers. En étudiant Bennu de près, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses qui pourraient aider à développer des stratégies pour dévier l’astéroïde si sa trajectoire constitue une menace pour la Terre à l’avenir.

Osiris-Rex lâchera la capsule d'échantillon à une distance de 63,000 3 milles et quatre heures plus tard, elle atterrira dans le champ de test et d'entraînement de l'Utah. La capsule, mesurant près de 1.6 pieds de large et 27,650 pied de haut, descendra à une vitesse de XNUMX XNUMX mph avant que le parachute ne la ralentisse pour un atterrissage en douceur. Une fois la capsule récupérée, elle sera transportée au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour analyse.

Cette mission marque le troisième retour d'échantillons de la NASA depuis l'espace lointain, les missions précédentes récupérant des particules de vent solaire, de la poussière de comète et des grains microscopiques d'astéroïdes. L'agence prévoit de révéler publiquement le contenu de l'échantillon Bennu le 11 octobre. Cet automne, la NASA lancera également deux autres missions d'astéroïdes, faisant ainsi progresser notre compréhension de ces corps célestes et de leur importance dans l'étude de notre système solaire.

