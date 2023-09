Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA s'apprête à livrer le plus gros échantillon jamais extrait d'un astéroïde

Dans le cadre d'une conclusion passionnante d'une quête de sept ans, le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA devrait survoler la Terre dimanche et déposer une capsule d'échantillon contenant au moins une tasse de décombres collectés sur l'astéroïde Bennu. Il s’agira du plus gros échantillon jamais récupéré sur un astéroïde, les scientifiques s’attendant à obtenir environ une demi-livre (250 grammes) de cailloux et de poussière. C’est bien plus que la quantité rapportée par le Japon de deux autres astéroïdes.

L'astéroïde Bennu, découvert en 1999, serait le vestige d'un astéroïde plus gros entré en collision avec une autre roche spatiale. Il mesure environ un tiers de mile de large et présente une surface noire et accidentée remplie de rochers. Les scientifiques pensent que Bennu contient des restes du premier système solaire, fournissant des informations précieuses sur les origines de la Terre et de la vie elle-même.

Osiris-Rex a entrepris sa mission en 2016 et est arrivé à Bennu en 2018. Après avoir soigneusement étudié l'astéroïde pendant deux ans, le vaisseau spatial a brièvement touché sa surface et a aspiré de la poussière et des cailloux à l'aide d'un aspirateur. Cependant, le couvercle du collecteur d'échantillons s'est coincé, provoquant la perte de certaines roches dans l'espace. La quantité exacte de matière présente dans la capsule d’échantillon ne sera connue qu’une fois celle-ci ouverte.

La capsule d'échantillon sera libérée d'Osiris-Rex quatre heures avant son atterrissage dans le désert de l'Utah. Après une descente assistée par parachute, la capsule sera transportée dans un laboratoire propre du Johnson Space Center de la NASA à Houston pour éviter toute contamination croisée. Les échantillons seront manipulés avec le plus grand soin dans des salles blanches spécialisées afin d’éviter toute contamination. La NASA prévoit de révéler publiquement le contenu de l'échantillon le 11 octobre.

Cette mission fait partie de ce que la NASA appelle « Asteroid Autumn », avec plusieurs jalons liés aux astéroïdes. Il s'agit notamment du lancement de la sonde spatiale Psyché, qui étudiera un astéroïde métallique, le 5 octobre, et de la rencontre de la sonde spatiale Lucy avec un astéroïde dans la ceinture principale d'astéroïdes le 1er novembre. Ces missions contribueront à notre compréhension des astéroïdes et de leur premier système solaire.

Il s'agit de la troisième mission de retour d'échantillons de la NASA depuis l'espace lointain, les missions précédentes récupérant des particules de vent solaire et de la poussière de comète. Le Japon a également réussi à restituer des échantillons d'un astéroïde en 2010. Ces échantillons servent de capsules temporelles datant des premiers jours de notre système solaire et fournissent des informations précieuses sur nos origines cosmiques.

