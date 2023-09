Le vaisseau spatial Osiris-Rex de la NASA revient avec un échantillon d'astéroïde

Un vaisseau spatial de la NASA s'apprête à livrer lundi sur Terre son plus gros échantillon d'astéroïde à ce jour. Le vaisseau spatial Osiris-Rex déposera au moins une tasse de décombres collectés sur l'astéroïde Bennu, marquant la fin d'une mission de sept ans. Les scientifiques s’attendent à recevoir environ 250 g de cailloux et de poussière, soit bien plus que les précédentes missions d’échantillonnage d’astéroïdes. Ces échantillons sont considérés comme des capsules temporelles du début du système solaire et peuvent aider les chercheurs à comprendre les origines de la Terre et de la vie elle-même.

La mission Osiris-Rex a été confrontée à de nombreux défis en cours de route, notamment un couvercle coincé qui a provoqué le déversement de certains échantillons dans l'espace. Cependant, le vaisseau spatial a réussi à récupérer suffisamment de matériel pour l’analyse. Bennu, l'astéroïde visité par le vaisseau spatial, contiendrait des restes de la formation du système solaire il y a 4.5 milliards d'années. Cette mission a permis aux scientifiques d’étudier Bennu de près et de recueillir des données précieuses qui pourraient aider à élaborer des stratégies de déviation si l’astéroïde devait constituer une menace pour la Terre à l’avenir.

La capsule échantillon sera libérée du vaisseau spatial Osiris-Rex, qui poursuivra ensuite son exploration d'un autre astéroïde. La capsule entrera dans l'atmosphère terrestre et sera parachutée dans le désert de l'Utah, où elle sera transportée vers un laboratoire propre du Johnson Space Center de la NASA pour analyse. Le laboratoire se limitera à manipuler uniquement les décombres de Bennu pour éviter toute contamination croisée. La NASA prévoit de révéler publiquement les richesses de l'astéroïde le 12 octobre.

Cette mission fait partie de ce que la NASA appelle « Asteroid Autumn », avec plusieurs missions d’astéroïdes ayant lieu cet automne. Suite à la mission Osiris-Rex, un autre vaisseau spatial nommé Psyché sera lancé pour étudier un astéroïde métallique. Le vaisseau spatial Lucy de la NASA rencontrera également son premier astéroïde avant de se lancer dans une tournée des astéroïdes troyens en orbite autour de Jupiter.

Source : Presse associée

Définitions:

– Vaisseau spatial Osiris-Rex : Un vaisseau spatial de la NASA lancé en 2016 dans le but de collecter des échantillons de l'astéroïde Bennu.

– Bennu : Un astéroïde découvert en 1999 et qui contiendrait des restes du premier système solaire.

– Asteroid Autumn : Le surnom donné à la saison d’automne 2020, durant laquelle se déroulent de multiples missions d’astéroïdes.

– NASA : National Aeronautics and Space Administration, l'agence gouvernementale américaine responsable du programme spatial civil du pays.

