Alerte de tempête solaire : risque d'événement de tempête solaire intense

Une récente tempête solaire survenue le 18 octobre nous a donné un aperçu des superbes aurores boréales que l'on peut observer lorsque la Terre est affectée par une éjection de masse coronale (CME). Cependant, il est désormais possible qu'un CME beaucoup plus intense se dirige directement vers la Terre, déclenchant potentiellement une puissante tempête solaire aujourd'hui ou demain.

Ces informations proviennent de l'Observatoire solaire et héliosphérique de la NASA et ont été analysées par la physicienne en météorologie spatiale, le Dr Tamitha Skov. Skov a partagé cette semaine des prévisions détaillées sur 5 jours pour les tempêtes solaires, indiquant le potentiel de tempêtes consécutives.

Selon le Dr Skov, il existe aujourd'hui 65 % de chances qu'une tempête solaire majeure se produise, avec une forte possibilité d'une tempête mineure pouvant produire des aurores. Demain, il y a 50 % de chances qu’une violente tempête solaire se produise, qui pourrait atteindre la classe G2 et avoir un impact potentiel sur les petits satellites, les réseaux mobiles et les appareils électroniques sensibles sur Terre.

Il est important de noter que le risque aux latitudes moyennes est relativement faible, avec une probabilité de 30 % de tempêtes mineures aujourd'hui et de 15 % demain. Cependant, des précautions doivent tout de même être prises pour assurer la sécurité des appareils électroniques.

L'Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) de la NASA est un satellite qui étudie le soleil et ses effets sur le système solaire. Equipé de 12 instruments scientifiques, SOHO capture des images de la couronne solaire, mesure ses champs magnétiques et sa vitesse, et observe la faible couronne qui l'entoure.

Alors que nous continuons à surveiller ces tempêtes solaires, il est crucial de rester informé des dernières prévisions et de prendre les précautions nécessaires si vous vivez dans une zone susceptible d'être affectée par une activité solaire intense.

Sources:

– Observatoire solaire et héliosphérique de la NASA (SOHO)

– Dr Tamitha Skov, physicienne en météorologie spatiale