Une nouvelle étude révèle que les chiens peuvent aider à réduire le niveau de stress chez les enfants

Une étude récente menée par des chercheurs de l'hôpital pour enfants de Philadelphie a révélé que posséder un chien peut avoir des effets bénéfiques significatifs sur la réduction du niveau de stress chez les enfants. L'étude, qui a porté sur 643 enfants âgés de 7 à 12 ans, a révélé que les enfants qui avaient un chien de compagnie subissaient des niveaux de stress inférieurs à ceux qui n'en avaient pas.

Les chercheurs ont mesuré les niveaux de stress à l’aide d’un instrument couramment utilisé appelé échelle de stress perçu (PSS), qui évalue le degré selon lequel les individus perçoivent leur vie comme stressante. Les résultats ont montré que les enfants qui possédaient un chien avaient des scores PSS significativement inférieurs, indiquant des niveaux de stress perçus inférieurs, par rapport aux enfants sans chien.

Les experts estiment que la présence d’un chien peut procurer aux enfants un sentiment de confort et de compagnie, entraînant une diminution du niveau de stress. Les chiens sont connus pour leur capacité à fournir un soutien émotionnel, et des études antérieures ont montré que l'interaction avec les animaux peut augmenter les niveaux d'ocytocine, une hormone associée aux sensations de relaxation et de bien-être.

De plus, posséder un chien peut également favoriser l’activité physique et les interactions sociales, ce qui pourrait contribuer davantage à réduire le stress chez les enfants. Prendre soin d’un chien implique des promenades et des récréations régulières, ce qui peut offrir aux enfants l’occasion de pratiquer une activité physique et de passer du temps à l’extérieur. De plus, les chiens peuvent servir d’amorce de conversation et contribuer à faciliter les interactions sociales, qui sont importantes pour le bien-être général.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes à l’origine des effets réducteurs de stress des chiens sur les enfants, ces résultats mettent en évidence les avantages potentiels de la possession d’un animal de compagnie pour promouvoir la santé mentale et le bien-être des jeunes. Si vous avez un enfant confronté à des niveaux de stress élevés, envisager d’acquérir un chien peut être une option intéressante à explorer.

Sources:

– L'échelle de stress perçu (PSS) : Cohen, S., Kamarck, T. et Mermelstein, R. (1983). Une mesure globale du stress perçu. Journal de la santé et du comportement social, 24(4), 385-396.