De nouvelles recherches suggèrent que les anneaux de Saturne se sont formés à partir d'une collision lunaire

Le système d'anneaux emblématique de Saturne fascine les scientifiques depuis des siècles, mais des recherches récentes suggèrent que ces magnifiques anneaux n'ont pas toujours existé. En fait, ils ne seront peut-être pas là pour toujours. Une collaboration entre le centre de recherche Ames de la NASA, l'université de Durham et l'université de Glasgow a utilisé des simulations sur superordinateur pour faire la lumière sur les origines des anneaux de Saturne.

L'étude s'appuie sur les données collectées par la mission Cassini-Huygens, qui ont révélé que les anneaux et les lunes de Saturne sont beaucoup plus jeunes qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte a suscité des questions sur les processus qui ont conduit au système d'anneaux distinctif autour de Saturne.

Pour enquêter sur ce mystère, l’équipe de recherche s’est tournée vers le supercalculateur DiRAC (Distributed Research using Advanced Computing) de l’Université de Durham. Ils ont créé près de 200 simulations de collisions lunaires autour de Saturne, chacune avec des détails et une résolution sans précédent. Les simulations ont montré que la collision de deux lunes glacées il y a des dizaines de millions d'années aurait pu contribuer à la formation des anneaux de Saturne.

Selon les simulations, la collision aurait non seulement formé les anneaux, mais aurait également projeté des débris sur d'autres lunes du système saturnien. Ces débris auraient pu provoquer une réaction en chaîne, aboutissant à la création de plus de 100 lunes qui existent aujourd’hui. Les noyaux rocheux des lunes en collision n'auraient pas été largement dispersés, mais la glace de ces objets aurait été dispersée dans tout le système saturnien.

La recherche spécule également sur la façon dont ces prétendues lunes se sont retrouvées sur une trajectoire de collision. L’équipe suggère que de petits coups de pouce gravitationnels du Soleil pourraient avoir poussé ces lunes en résonance, provoquant le croisement de leurs orbites. La lune Rhéa, située juste au-delà du point de résonance, fournit une preuve supplémentaire de cette théorie, car son orbite plate et symétrique suggère un âge plus jeune et une origine potentielle de l'ancienne collision.

Cette recherche met non seulement en lumière les origines des anneaux de Saturne, mais a également des implications pour la recherche de vie dans les océans souterrains d'Encelade. La NASA envisage d'envoyer un serpent métallique pour étudier ces océans, et comprendre les processus qui ont formé les anneaux de Saturne pourrait fournir des informations précieuses sur l'histoire géologique et environnementale de cette lune.

Dans l’ensemble, cette nouvelle recherche met en évidence la nature dynamique du système d’anneaux de Saturne et les événements célestes fascinants qui ont façonné sa formation. Cela démontre également la puissance des simulations sur superordinateurs pour percer les mystères de notre univers.

Définitions:

– Limite de Roche : La distance d'un corps céleste à l'intérieur de laquelle les forces de marée dépassent l'auto-attraction gravitationnelle du corps, provoquant sa désintégration.

– Résonance : phénomène de dynamique orbitale où deux objets célestes exercent une influence gravitationnelle l’un sur l’autre, provoquant un allongement et une inclinaison de leurs orbites.

