La NASA révèle la plus grande livraison jamais réalisée d'échantillons d'astéroïdes

La NASA a récemment présenté sa collection sans précédent d’échantillons d’astéroïdes ramenés sur Terre par son vaisseau spatial Osiris-Rex. Les échantillons, constitués d'anciennes poussières et morceaux noirs, ont été obtenus à partir de l'astéroïde riche en carbone nommé Bennu, situé à près de 60 millions de kilomètres. Cette livraison constitue la plus grande quantité de matière astéroïde jamais restituée sur notre planète.

Des scientifiques et des dirigeants de la NASA se sont réunis au Johnson Space Center à Houston, au Texas, pour la révélation. Le scientifique principal de la mission, Dante Lauretta de l'Université d'Arizona, a décrit le processus de collecte comme étant lent et méticuleux. Bien que la quantité exacte d'échantillons reste à déterminer, il s'agirait d'au moins une tasse de roches, soit bien plus que ce que le Japon a rapporté de ses précédentes missions sur des astéroïdes.

La chambre d'échantillonnage principale, qui est toujours scellée, contient de la poussière noire et des particules déposées le long de son bord extérieur. Selon Lauretta, ces échantillons sont déjà considérés comme des trésors scientifiques. De plus, Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, a souligné que les décombres de l'astéroïde retiennent l'eau sous forme de minéraux argileux aquifères.

La collecte et la livraison réussies de ces échantillons d’astéroïdes fournissent aux scientifiques des informations inestimables sur la composition et les origines de ces objets. En analysant la matière riche en carbone, les chercheurs espèrent découvrir des indices sur la formation du système solaire primitif et sur le rôle potentiel joué par les astéroïdes dans l'apport d'eau et d'autres ingrédients essentiels à la Terre.

Cette réalisation marquante représente une avancée significative dans notre compréhension des astéroïdes et de leur impact sur l’histoire de notre planète. À mesure que les scientifiques continuent d’examiner ces échantillons, ils pourraient débloquer de nouvelles découvertes sur les éléments constitutifs de notre système solaire et la possibilité d’une vie extraterrestre.

Sources:

– Article original : [Insérer l'URL source]

– Définitions :

– Astéroïde : petit objet rocheux en orbite autour du soleil, que l’on trouve généralement dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

– Osiris-Rex : Origines de la NASA, Interprétation spectrale, Identification des ressources, Sécurité, vaisseau spatial Regolith Explorer.

– Riche en carbone : Désigne l’abondance de composés et de matériaux à base de carbone.

– Minéraux argileux aquifères : ces minéraux contiennent des molécules d’eau chimiquement liées au sein de leurs structures cristallines.