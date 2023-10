Le vaisseau spatial Orion de la NASA subit des tests critiques avant la mission lunaire 2024

By

Le projet ambitieux de la NASA visant à renvoyer des astronautes sur la Lune en 2024 prend de l'ampleur alors que l'agence spatiale fait le point sur le développement du vaisseau spatial Orion. Pièce maîtresse de la mission, Orion est un vaisseau spatial modulaire construit par diverses sociétés, chacune gérant un composant différent.

Airbus Defence and Space, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA), est responsable de la construction de la partie du vaisseau spatial qui contrôle l'électricité, la propulsion, l'air et l'eau. D'autre part, Lockheed Martin est chargé de développer l'adaptateur et le module d'équipage qui accueilleront les quatre astronautes lors de leur voyage lunaire.

Une fois l'assemblage terminé, le vaisseau spatial Orion est maintenant sur le point de subir une série de tests cruciaux pour garantir sa préparation à la difficile mission lunaire. Selon la NASA, le premier test consistera à mettre sous tension ensemble le module de service et celui de l'équipage, marquant une étape importante pour le projet.

Après les tests de mise sous tension, le vaisseau spatial sera soumis à des tests en chambre d'altitude, conçus pour simuler le vide de l'espace. Ce test vise à exposer le vaisseau spatial Orion à des conditions similaires à celles qu'il rencontrera lors de son voyage dans l'espace lointain.

Parmi les évaluations cruciales, le test du cycle thermique évaluera la capacité du vaisseau spatial à résister à des variations extrêmes de température, tandis que le test acoustique en champ direct (DFAT) évaluera sa capacité à résister aux vibrations subies lors du lancement.

Cette phase de tests est cruciale pour la NASA et sa mission de ramener des humains sur la Lune. La réussite de ces tests validera la conception du vaisseau spatial et garantira qu'il est prêt à entreprendre son voyage historique.

QFP

Qu'est-ce que le vaisseau spatial Orion ?

Le vaisseau spatial Orion est le véhicule d'équipage de nouvelle génération de la NASA conçu pour transporter des humains sur la Lune et au-delà.

Qui est responsable de la construction du vaisseau spatial Orion ?

Différentes entreprises sont impliquées dans la construction de différents composants du vaisseau spatial Orion. Airbus Defence and Space, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, est responsable de la partie fournissant l'électricité, la propulsion, l'air et l'eau. Lockheed Martin est responsable du développement de l'adaptateur et du module d'équipage.

Quels sont les prochains tests du vaisseau spatial Orion ?

Les tests à venir pour le vaisseau spatial Orion comprennent la mise sous tension du module combiné de service et d'équipage et la soumission du vaisseau spatial à des tests en chambre d'altitude, qui simulent le vide de l'espace. Ces tests évalueront les performances du vaisseau spatial dans des conditions extrêmes et garantiront son état de préparation pour la mission lunaire.