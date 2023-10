La NASA invite les Terriens à envoyer leur nom sur la Lune glacée de Jupiter

La NASA offre une opportunité unique aux passionnés de l'espace de faire envoyer leur nom sur la lune glacée de Jupiter. Bien qu'un voyage vers Jupiter soit hors de question, le satellite d'observation Europa Clipper de la NASA, dont le lancement est prévu en 2024, portera gravés les noms de personnes du monde entier au cours de son voyage de 1.8 milliard de kilomètres vers Europe.

Europe, l'une des 95 lunes de Jupiter, fascine depuis longtemps les scientifiques en raison de son potentiel d'hébergement de vie extraterrestre. On pense que la Lune cache des océans sous sa surface glacée, ce qui en fait une cible d’exploration fascinante. La mission Europa Clipper vise à étudier cette lune en détail, fournissant des informations précieuses sur sa géologie, sa composition et son habitabilité potentielle.

À l’origine, la NASA avait prévu d’utiliser sa fusée Space Launch System (SLS) pour la mission Europa Clipper. Cependant, en raison de divers retards et dépassements de coûts, le contrat a été attribué à SpaceX et à sa fusée Falcon Heavy, qui offrait une solution de lancement plus rentable et plus rapide.

Bien que le Falcon Heavy offre une option de lancement plus abordable, il comporte ses propres défis. Contrairement au SLS, le Falcon Heavy nécessite que le satellite Clipper utilise des virages assistés par gravité dans l'espace, ce qui entraîne un temps de trajet plus long vers Europe. Néanmoins, Europa Clipper s’annonce comme une mission révolutionnaire qui repoussera les limites de notre compréhension du système solaire.

L'invitation de la NASA à envoyer des noms à Europe est un moyen d'impliquer le public et de lui permettre de participer à l'excitation de l'exploration spatiale. Cela démontre l'engagement de l'agence en faveur de l'inclusion et de la sensibilisation, faisant de l'exploration spatiale une entreprise partagée.

Donc, si un voyage à Jupiter ne figure pas sur votre liste de choses à faire, c'est la meilleure chose à faire ! Rejoignez des milliers d'autres et faites graver votre nom sur le satellite Europa Clipper. C'est une manière petite mais significative de participer à l'exploration par l'humanité de mondes au-delà du nôtre.

FAQ:

1. Puis-je vraiment envoyer mon nom sur la lune glacée de Jupiter ?

Non, vous ne pouvez pas physiquement envoyer votre nom sur la lune glacée de Jupiter. Cependant, la NASA offre la possibilité de faire graver votre nom sur le satellite d'observation Europa Clipper qui sera envoyé pour étudier Europe.

2. Pourquoi Europe est-elle considérée comme importante pour l'exploration ?

On pense qu’Europe possède des océans souterrains susceptibles de contenir les conditions nécessaires à la vie. L’exploration d’Europe pourrait fournir des informations précieuses sur le potentiel de vie extraterrestre au-delà de la Terre.

3. Pourquoi SpaceX a-t-il remporté le contrat Europa Clipper au lieu du Space Launch System de la NASA ?

La décision d'attribuer le contrat à SpaceX était principalement due aux retards et aux dépassements de coûts associés au système de lancement spatial. Le Falcon Heavy de SpaceX offrait une solution de lancement plus rentable et plus rapide.

4. Quel est le but de la mission Europa Clipper ?

La mission Europa Clipper vise à étudier la géologie, la composition et l'habitabilité potentielle d'Europe. Il fournira des données précieuses qui pourront aider les scientifiques à comprendre le potentiel de la Lune à accueillir la vie.

