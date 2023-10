La NASA publie des images détaillées de la Lune Io de Jupiter et découvre une nouvelle caractéristique dans l'atmosphère de Jupiter

La NASA a dévoilé des images détaillées d'Io, l'une des quelque 90 lunes de Jupiter, capturées par la sonde Juno lors d'un récent survol. Io est connue comme le monde le plus volcaniquement actif du système solaire, avec des centaines de volcans recouvrant sa surface. Ces éruptions volcaniques peuvent être observées depuis la Terre à l'aide de grands télescopes, et il existe même des lacs de lave silicatée en fusion à la surface de la Lune.

Les images de la sonde Juno montrent la surface tourbillonnante d'Io, mise en évidence par de grandes taches de rouge fondu. Io subit une lutte acharnée gravitationnelle entre Jupiter et ses deux autres lunes, Europe et Ganymède, entraînant un étirement et une compression constants. On pense que ces actions sont liées aux éruptions fréquentes de ses multiples volcans. En décembre, Juno reviendra observer Io à une distance plus rapprochée, à seulement 1,500 XNUMX kilomètres au-dessus de sa surface.

En plus des images d'Io, la NASA a fait une découverte révolutionnaire sur l'atmosphère de Jupiter. En utilisant les données du NIRCam du télescope James Webb, les chercheurs ont identifié un courant-jet à grande vitesse s'étendant sur plus de 4,800 515 kilomètres juste au-dessus de l'équateur de Jupiter. Ce courant-jet se déplace à une vitesse impressionnante de 5 kilomètres par heure, soit le double des vents soutenus d'un ouragan de catégorie XNUMX sur Terre. Située dans la basse stratosphère de la planète, cette découverte met en lumière la nature turbulente de l'atmosphère de Jupiter.

Les images de Jupiter semblent différentes des tons orange foncé et crème familiers. Ces images ont été prises à l’aide du NIRCam et de l’instrument Mid-InfraRed, capturant des longueurs d’onde infrarouges allant de 0.6 à 28 microns. En bloquant la lumière de l'objet le plus brillant, les astronomes ont pu capturer les objets plus sombres qui l'entouraient. Chaque image a été prise à l'aide de différents filtres pour capturer différentes longueurs d'onde, et les couches de ces images ont été combinées pour créer l'image colorée finale.

Sur ces images, les taches et les stries blanches brillantes représentent les sommets des nuages ​​de haute altitude de tempêtes convectives condensées, tandis que les parties rouges représentent des aurores s'étendant au-dessus des pôles nord et sud de la planète.

Sources:

– NASA (article source)

– L'Université du Pays Basque à Bilbao, Espagne (Ricardo Hueso, auteur principal des résultats)