La NASA transforme les données spatiales en musique jouable, encourageant l'exploration artistique

Le dernier projet de la NASA a repoussé les limites de la créativité en rendant les bruits spatiaux jouables. Avec l’aide de la compositrice Sophie Kastner, l’agence spatiale a transformé les données acquises par ses télescopes en musique originale que les gens peuvent désormais jouer. Ce processus innovant, connu sous le nom de sonification, convertit les données astronomiques en notes et en sons, offrant ainsi une expérience unique et immersive aux auditeurs.

La composition de Sophie Kastner, intitulée "Where Parallel Lines Converge", s'inspire d'une petite zone proche du cœur de notre galaxie, la Voie lactée, qui abrite un trou noir supermassif. Kastner explique : « C'est comme écrire une histoire fictive basée sur des faits réels. Nous récupérons des données spatiales qui ont été traduites en son et leur donnons une tournure nouvelle et humaine. En se concentrant sur des vignettes spécifiques de l'image de la NASA, Kastner a rendu la composition plus accessible et jouable pour les gens.

Les données du projet ont été collectées à partir de divers télescopes de la NASA, notamment l'observatoire à rayons X Chandra, le télescope spatial Hubble et le télescope spatial Spitzer, à la retraite. Cette compilation de bruits offre un aperçu fascinant des sons cachés de notre univers, invitant les individus à interagir avec les données astronomiques par le biais de leur sens de l'ouïe plutôt que de la représentation visuelle traditionnelle.

Kimberly Arcand, scientifique spécialisée en visualisation et technologies émergentes à Chandra, souligne l'importance de cet effort créatif. « Nous travaillons depuis des années avec ces données radiologiques, visibles et infrarouges. Nous avons fait un grand pas en traduisant ces données en son, et maintenant, avec Sophie, nous essayons quelque chose de complètement nouveau pour nous tous. Ce projet résume la tradition humaine intemporelle de trouver l'inspiration dans le ciel, offrant une façon nouvelle et captivante d'interagir avec le ciel nocturne.

Dans le cadre de son engagement à favoriser la créativité, la NASA a rendu la sonification disponible sur son site Web, encourageant d'autres musiciens à explorer et à expérimenter le pouvoir transformateur des données spatiales. Ce projet ouvre non seulement de nouvelles portes à l'expression artistique, mais met également en valeur la beauté et les merveilles de l'univers dans une toute autre dimension.

QFP

Qu’est-ce que la sonification ?

La sonification est un processus qui convertit les données des télescopes en son et en musique. Il permet aux individus de découvrir des informations scientifiques grâce à leur sens de l’ouïe, offrant ainsi une compréhension unique et immersive d’ensembles de données complexes.

Quels télescopes la NASA a-t-elle utilisés pour ce projet ?

La NASA a utilisé l'observatoire à rayons X Chandra, le télescope spatial Hubble et l'ancien télescope spatial Spitzer pour recueillir les données nécessaires au projet. Ces télescopes capturent différentes longueurs d’onde de lumière, permettant aux scientifiques d’étudier l’univers sous différents angles.

Où puis-je écouter la musique de sonification créée par la NASA ?

La NASA a rendu la musique de sonification disponible sur son site Web, offrant ainsi la possibilité aux individus, y compris aux musiciens, d'écouter et d'explorer les données spatiales transformées. Visitez le site officiel de la NASA pour accéder à la liste de lecture de sonification. (Source: NASA)