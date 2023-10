Le télescope Hubble de la NASA dévoile une image époustouflante de galaxies en collision à des millions d'années-lumière

By

La NASA a récemment publié une image fascinante capturée par le télescope Hubble, montrant deux galaxies en fusion situées à environ 350 millions d'années-lumière de la Terre. L'image, remplie de couleurs vibrantes et de beauté cosmique, nous donne un aperçu de la nature dynamique et chaotique de notre vaste univers.

Dans cette image captivante, nous pouvons assister au magnifique spectacle de deux galaxies entrant en collision. Les forces gravitationnelles en jeu dans cette danse céleste ont provoqué un spectacle spectaculaire de gaz tourbillonnants, de poussière et d’innombrables étoiles. Au fur et à mesure que les galaxies entrent en collision, leurs structures sont déformées et transformées, créant un spectacle céleste vraiment impressionnant.

La capacité du télescope Hubble à capturer de tels moments avec des détails aussi époustouflants témoigne de sa technologie remarquable et des scientifiques et ingénieurs dévoués qui la soutiennent. Cette image rappelle les incroyables progrès de l’exploration spatiale et de notre compréhension du cosmos.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une galaxie ?

R : Une galaxie est une vaste collection d’étoiles, de planètes, de gaz, de poussière et d’autres objets célestes liés entre eux par la gravité. Ils se présentent sous différentes formes et tailles, allant des galaxies spirales comme la Voie lactée aux galaxies irrégulières et elliptiques.

Q : Qu’est-ce qui provoque la collision des galaxies ?

R : Les galaxies peuvent entrer en collision lorsque leurs forces gravitationnelles les attirent l’une vers l’autre. Ces collisions peuvent être le résultat de rencontres fortuites ou une conséquence de l’expansion de l’univers.

Q : Comment le télescope Hubble capture-t-il des images ?

R : Le télescope Hubble capture des images à l'aide de son système optique avancé, qui comprend des caméras haute résolution et des instruments précis. Il orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre, ce qui lui permet de capturer des images claires et détaillées d'objets célestes sans la distorsion causée par les turbulences atmosphériques.

Source : NASA (https://www.nasa.gov/)