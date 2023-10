La NASA capture une image des restes d’une explosion stellaire

By

La NASA a récemment partagé une image intrigante des restes vaporeux d’une explosion stellaire massive survenue il y a des milliers d’années. Captés en ultraviolet par le Galaxy Evolution Explorer (GALEX), ces restes sont situés à 1,500 XNUMX années-lumière dans la constellation du Cygne.

L’explosion originale était si puissante qu’elle aurait été clairement visible depuis la Terre à l’œil nu. Le gaz et la poussière visibles sur l’image ont été chauffés par l’onde de choc de la supernova, qui continue de s’étendre vers l’extérieur.

GALEX, lancé par la NASA en 2003, a joué un rôle crucial dans l'étude de l'évolution de l'univers primitif, de la formation des étoiles et de l'observation des trous noirs. La capacité du télescope à observer dans les longueurs d'onde ultraviolettes a fourni aux scientifiques des informations précieuses sur ces phénomènes.

L’image partagée par la NASA montre les détails magnifiques et complexes des restes laissés par l’explosion. En étudiant ces restes, les scientifiques peuvent mieux comprendre les processus qui se produisent lors des explosions stellaires et la dispersion ultérieure des éléments dans l’espace environnant.

Cette découverte témoigne de l’importance de l’exploration spatiale et de la quête continue de connaissances sur le cosmos. Les efforts continus de la NASA pour percer les mystères de l'univers grâce à des missions révolutionnaires et à une technologie de pointe continuent d'inspirer et de captiver les gens du monde entier.

Sources:

- la NASA