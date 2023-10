Prochaines sorties dans l'espace avec de nouveaux astronautes de la NASA

Deux prochaines sorties dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale internationale seront menées par des astronautes de la NASA qui sont tous deux des nouveaux marcheurs dans l’espace. L'astronaute de la NASA Loral O'Hara participera à des sorties dans l'espace les 12 et 20 octobre, accompagné de l'astronaute de l'ESA Andreas Mogensen lors de la première sortie dans l'espace et de l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli lors de la seconde.

Les sorties dans l'espace impliqueront des tâches de recherche scientifique et de maintenance de la station. Lors de la première sortie dans l'espace, O'Hara et Mogensen collecteront des échantillons à analyser pour détecter la présence de micro-organismes à l'extérieur de la station. Ils remplaceront également une caméra haute définition et effectueront des travaux de maintenance en vue des futures sorties dans l'espace.

La deuxième sortie dans l'espace impliquera le retrait d'un boîtier électronique défectueux et le remplacement d'un ensemble de roulements gigognes sur les panneaux solaires de la station. Ces relèvements permettent aux panneaux solaires de suivre correctement le soleil lorsque la station tourne autour de la Terre.

La conférence de presse présentant les sorties dans l'espace aura lieu le 6 octobre au Johnson Space Center de la NASA à Houston. L'événement sera diffusé en direct sur NASA Television, l'application NASA et le site Web de l'agence.

Ce sera la première sortie dans l'espace pour O'Hara et Mogensen, tandis que Moghbeli participera à sa deuxième sortie dans l'espace. Les sorties dans l'espace seront menées sous la direction d'experts du programme de la Station spatiale internationale et de la NASA Johnson.

Les médias intéressés à participer doivent contacter la salle de rédaction Johnson par téléphone ou par courrier électronique. Les questions pour la conférence de presse peuvent également être soumises sur les réseaux sociaux en utilisant #AskNASA.

La première sortie dans l'espace devrait commencer à 10 h HAE et durera environ six heures, avec une couverture télévisée de la NASA commençant à 8 h 30. La deuxième sortie dans l'espace débutera à 7 h 30 HAE et durera environ six heures et demie, avec Couverture télévisée de la NASA à partir de 6 heures du matin

Pour plus d'informations sur la Station spatiale internationale, ses recherches et ses opérations, visitez le site officiel de la NASA.

Sources : NASA

Définitions:

– Sortie dans l’espace : activité réalisée par les astronautes à l’extérieur d’un vaisseau spatial lorsqu’ils sont dans l’espace, généralement à des fins de maintenance ou de recherche scientifique.

– Microorganismes : organismes microscopiques tels que bactéries, virus et champignons trop petits pour être vus à l’œil nu.

– Ensemble de roulements gigognes : un composant qui permet la rotation en douceur des panneaux solaires de la Station spatiale internationale pour suivre le soleil.