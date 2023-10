La NASA se prépare au lancement de la mission Psyché sur un astéroïde riche en métaux

La NASA se prépare au lancement de sa mission Psyché, qui explorera un astéroïde riche en métaux. Le vaisseau spatial sera lancé sur une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Le lancement est prévu le 12 octobre 2023, à 10 h 16 HAE.

La mission vise à étudier l’astéroïde Psyché, situé entre Mars et Jupiter. Cet astéroïde est unique car il contient des quantités importantes de métal, contrairement aux astéroïdes précédents qui étaient principalement composés de roches ou de glace. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait faire partie de l’intérieur d’un planétésimal, un élément constitutif d’une planète rocheuse. En étudiant Psyché, les chercheurs espèrent mieux comprendre la formation de la Terre et d’autres planètes similaires.

En plus d'étudier l'astéroïde lui-même, la mission Psyché réalisera également une démonstration technologique appelée Deep Space Optical Communications de la NASA. Cette expérience testera l'utilisation de lasers pour transmettre des données à des débits plus élevés sur de longues distances. Le vaisseau spatial testera les communications optiques à large bande passante au cours des deux premières années de son voyage vers Psyché.

Les activités de lancement seront diffusées en direct sur diverses plateformes, notamment NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, l'application NASA et le site Web de l'agence. Avant le lancement, la NASA organisera un briefing sur la mission et la science le 10 octobre, suivi d'une conférence de presse préalable au lancement le 11 octobre.

La NASA est enthousiasmée par la prochaine mission Psyché et espère qu'elle fournira des informations précieuses sur la composition et la formation de notre système solaire. L'agence encourage le public à suivre et à s'engager dans la mission en utilisant les hashtags #MissionToPsyche et #AskNASA sur les réseaux sociaux.

Sources:

- la NASA