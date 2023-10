La mission Psyché de la NASA sur un astéroïde riche en métaux va commencer son lancement

La NASA se prépare au lancement de sa mission Psyché, qui vise à explorer un astéroïde riche en métaux nommé Psyché. Le vaisseau spatial a été connecté au raccord de charge utile de l'installation Astrotech Space Operations en Floride et devrait décoller sur une fusée SpaceX Falcon Heavy le 12 octobre 2023. Le vaisseau spatial Psyché voyagera pendant près de six ans et couvrira une distance de environ 2.2 milliards de kilomètres pour atteindre l'astéroïde situé entre Mars et Jupiter.

Le but de la mission Psyché est d'étudier l'astéroïde et de mieux comprendre la formation de la Terre et d'autres planètes rocheuses. Ce sera la première mission vers un astéroïde principalement composé de métal, les missions précédentes s'étant concentrées sur des astéroïdes constitués de roche ou de glace. Les scientifiques pensent que Psyché pourrait contenir le noyau d’un planétésimal, qui est un élément constitutif d’une planète rocheuse. En étudiant l'astéroïde, les chercheurs espèrent mieux comprendre la composition du noyau terrestre.

En plus de la mission principale, le vaisseau spatial Psyché effectuera également une démonstration technologique appelée Deep Space Optical Communications. Cette expérience testera l’utilisation de lasers pour transmettre des données à des débits plus élevés au-delà de la Lune. Le vaisseau spatial effectuera des communications optiques à large bande passante avec la Terre au cours des deux premières années de son voyage vers Psyché.

La NASA fournira une couverture en direct des activités de lancement sur diverses plateformes, notamment NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch et l'application NASA. Avant le lancement, il y aura un briefing scientifique et sur la mission le 10 octobre, ainsi qu'une conférence de presse préalable au lancement le 11 octobre. Ces événements fourniront plus d'informations sur les objectifs et l'importance scientifique de la mission Psyché.

Dans l’ensemble, la mission Psyché représente une avancée significative dans notre exploration des astéroïdes et notre compréhension de la formation des planètes rocheuses. Grâce à cette mission, les scientifiques espèrent découvrir de nouvelles informations sur l'origine et la composition du noyau terrestre.

