La nouvelle mission SpaceX s'apprête à fournir une technologie et des fournitures de pointe à la Station spatiale internationale

La NASA et SpaceX ont annoncé leur intention de lancer la 29e mission de services de ravitaillement commercial vers la Station spatiale internationale (ISS) le 7 novembre 2022. La fusée Falcon 9 décollera du complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride à 9 heures : 16 h HNE. Le lancement sera diffusé en direct sur NASA Television, YouTube et le site Web de l'agence.

Le vaisseau spatial SpaceX Dragon, transportant une charge utile de nouvelles recherches scientifiques, de nourriture, de fournitures et d'équipements, se dirigera vers l'ISS. Parmi la cargaison se trouve l'AWE (Atmospheric Waves Experiment) de la NASA, qui étudiera les ondes de gravité atmosphériques pour mieux comprendre le flux d'énergie à travers la haute atmosphère et l'espace de la Terre.

Un autre élément crucial de la mission est l'ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low-Earth-Orbit User Modem and Amplifier Terminal) de la NASA. Cette technologie vise à tester les communications laser à haut débit de la station spatiale vers la Terre à l'aide du LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) de l'agence. Grâce à la collaboration d'ILLUMA-T et du LCRD, la NASA établira son premier système de relais de communications laser bidirectionnel de bout en bout.

Le vaisseau spatial Dragon devrait s'amarrer de manière autonome au port orienté vers l'avant du module Harmony de l'ISS le 9 novembre vers 12 h HNE. Il restera attaché à la station spatiale pendant environ un mois avant de revenir sur Terre, ramenant des recherches et des marchandises de retour, qui s'écraseront au large des côtes de Floride.

Pour ceux qui souhaitent suivre la mission, la NASA propose plusieurs façons de regarder et de participer. La couverture en direct du lancement sera disponible sur NASA Television, et le site Web de l'agence fournira des mises à jour en direct et sur le blog pendant les étapes du compte à rebours. Les passionnés des médias sociaux peuvent participer en utilisant les hashtags #Dragon et #CRS29 et en suivant la NASA, la NASAKennedy, l'ISS et l'ISS National Lab sur diverses plateformes.

FAQ:

Q : Quand la 29e mission de services de ravitaillement commercial sera-t-elle lancée vers la Station spatiale internationale ?

R : Le lancement de la mission est prévu le 7 novembre 2022, à 9 h 16 HNE.

Q : Quelle cargaison le vaisseau spatial SpaceX Dragon livrera-t-il à l’ISS ?

R : Le vaisseau spatial Dragon fournira de nouvelles recherches scientifiques, de la nourriture, des fournitures et des équipements à l'équipage international.

Q : Quel est le but de la technologie ILLUMA-T de la NASA ?

R : ILLUMA-T vise à tester les communications laser à haut débit entre la station spatiale et la Terre.

Q : Combien de temps le vaisseau spatial Dragon restera-t-il attaché à l’ISS ?

R : Le vaisseau spatial devrait rester attaché à l’ISS pendant environ un mois avant de revenir sur Terre.

Q : Comment puis-je suivre la mission et interagir avec la NASA ?

R : Vous pouvez regarder la couverture en direct sur NASA Television et suivre la NASA, NASAKennedy, ISS et ISS National Lab sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags #Dragon et #CRS29.

