La NASA dévoilera les premières photos du plus grand échantillon d'astéroïde jamais collecté

La NASA s'apprête à révéler les premières images du plus grand échantillon d'astéroïde jamais collecté dans l'espace. L’échantillon a été collecté par le vaisseau spatial OSIRIS-REx il y a trois ans sur l’astéroïde géocroiseur Bennu. Le dévoilement aura lieu au Johnston Space Center de la NASA à Houston.

Bennu, un corps riche en carbone découvert en 1999, serait composé d'un ensemble meuble de roches. Il contient des informations précieuses sur les origines et le développement des planètes rocheuses comme la Terre, ainsi que sur l’évolution potentielle de la vie. La chimie et la minéralogie de l'astéroïde seraient pratiquement inchangées depuis sa formation il y a environ 4.5 milliards d'années.

La capsule contenant l'échantillon de l'astéroïde Bennu a été parachutée en toute sécurité dans le désert de l'Utah. Il a ensuite été transporté au centre Johnson et examiné en salle blanche. La cartouche intérieure de la capsule a été ouverte pour regrouper les échantillons en spécimens plus petits destinés à être analysés par des scientifiques de 60 laboratoires à travers le monde.

Il s’agit du troisième et plus grand échantillon d’astéroïde jamais renvoyé sur Terre pour analyse. L'agence spatiale japonaise a également mené des missions similaires en 2010 et 2020. Les échantillons de la mission 2020 contenaient des composés organiques, confortant la théorie selon laquelle la Terre primitive a été ensemencée avec les ingrédients nécessaires à la vie par des objets célestes comme des comètes, des astéroïdes et des météorites.

La mission OSIRIS-REx a été lancée en 2016 et a atteint Bennu en 2018. Après près de deux ans de mise en orbite, le vaisseau spatial a réussi à récupérer un échantillon du matériau meuble de la surface de l'astéroïde à l'aide de son bras robotique le 20 octobre 2020. La NASA lancera également une autre mission. vers un astéroïde plus éloigné appelé Psyché, qui serait le noyau résiduel d'une protoplanète.

Ce développement dans la recherche sur les astéroïdes nous rapproche de la compréhension des origines de notre système solaire et du potentiel de vie au-delà de la Terre.

