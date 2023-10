Le voyage de la NASA vers un astéroïde riche en métaux

Résumé:

La NASA se prépare à lancer une sonde pour explorer Psyché, un objet situé à 2.2 milliards de kilomètres qui pourrait fournir des informations précieuses sur la composition et l'intérieur de planètes comme la Terre. Cet astéroïde riche en métaux, qui pourrait être les restes d’une petite planète ou d’un corps céleste jusqu’alors inconnu, présente une opportunité unique pour les scientifiques d’examiner un monde doté d’une surface métallique. La sonde sera lancée depuis le Centre spatial Kennedy à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy, avec une fenêtre de secours disponible si les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Après avoir atteint Psyché en juillet 2029, la sonde déploiera des instruments avancés pour étudier le champ magnétique, la composition chimique, les minéraux et la topographie de l'astéroïde. La mission présentera également des avancées technologiques, notamment des communications laser de nouvelle génération et l’utilisation d’un système de propulsion spécial appelé « propulseurs à effet Hall » qui utilise l’énergie des panneaux solaires pour créer des champs électriques et magnétiques. En évitant le besoin de grandes quantités de carburant chimique, ce système permet une accélération continue dans l’espace. La forme irrégulière et la composition de Psyché, estimée à 60 % de métal et le reste de roche, en font une destination fascinante pour l'exploration scientifique.

Sources:

