Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA devrait livrer dimanche sur Terre le plus gros échantillon jamais collecté sur un astéroïde. Après une mission de sept ans, le vaisseau spatial lâchera au moins une tasse de décombres récupérés sur l'astéroïde Bennu. Cet échantillon devrait peser environ 250 g (0.5 lb) de cailloux et de poussière, soit bien plus que la cuillère à café rapportée par le Japon de deux autres astéroïdes.

Cette livraison constitue une étape importante dans l’exploration spatiale, car aucun autre pays n’a réussi à récupérer des morceaux d’astéroïdes. Ces capsules temporelles préservées du début du système solaire contiennent des informations précieuses sur les origines de la Terre et de la vie. En étudiant ces échantillons d’astéroïdes, les scientifiques souhaitent mieux comprendre les processus qui ont conduit à la formation de notre planète.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a entrepris sa mission d'un milliard de dollars en 1 et a atteint Bennu en 2016. Il a passé deux ans à voler autour de l'astéroïde, à la recherche du meilleur endroit pour collecter des échantillons. En 2018, le vaisseau spatial a atterri avec succès sur la surface de Bennu et a utilisé un aspirateur pour aspirer la poussière et les cailloux. Une partie du matériau s'est échappée dans l'espace à cause d'un couvercle coincé, mais les échantillons restants ont été conservés dans une capsule.

Bennu, découvert en 1999, mesure environ un demi-kilomètre de large et serait le vestige d'un astéroïde beaucoup plus gros. Sa surface noire et accidentée est recouverte de rochers et les scientifiques pensent qu'elle contient des vestiges de la formation du système solaire il y a 4.5 milliards d'années. Il constitue également une menace potentielle pour la Terre, car il pourrait s'approcher suffisamment pour entrer en collision avec notre planète en 2182. L'étude de Bennu contribuera à notre compréhension des méthodes potentielles pour dévier de tels astéroïdes si nécessaire.

À son arrivée, la capsule échantillon sera larguée du vaisseau spatial OSIRIS-REx et parachutée dans le désert de l'Utah. Il sera ensuite transporté au Johnson Space Center de la NASA à Houston pour analyse. Les échantillons seront manipulés selon des protocoles stricts pour éviter toute contamination et seront étudiés dans un laboratoire dédié du centre.

En plus de la mission OSIRIS-REx, la NASA mène actuellement deux autres missions sur des astéroïdes. Ces missions, Psyché et Lucy, contribueront à notre compréhension de la formation et de la composition des astéroïdes. La capacité de la NASA à récupérer et étudier ces précieux échantillons d'astéroïdes nous permet de percer les mystères de notre système solaire et les origines de la vie sur Terre.

(Sources : NASA, ABC News)