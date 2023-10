Le vaisseau spatial Psyché de la Nasa s'est lancé dans un voyage de six ans pour explorer un astéroïde rare recouvert de métal, marquant ainsi la toute première mission dans un monde métallique. L'astéroïde, connu sous le nom de Psyché, serait le vestige du noyau d'une planète primitive et pourrait fournir des informations précieuses sur le fonctionnement interne de la Terre et d'autres planètes rocheuses.

Le vaisseau spatial a été lancé par SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la Nasa en Floride et devrait atteindre l'astéroïde en 2029. Psyché est le plus grand des neuf astéroïdes riches en métaux connus et est situé dans la partie externe de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.

La scientifique principale Lindy Elkins-Tanton de l'Arizona State University a exprimé son enthousiasme à propos de la mission, déclarant : « L'homme rêve depuis longtemps d'aller au noyau métallique de notre Terre… Il existe une façon dans notre système solaire d'observer un noyau métallique. , et c’est en allant vers cet astéroïde.

Les scientifiques pensent que l’astéroïde mesure environ 144 milles (232 km) de diamètre à son point le plus large et 173 milles (280 km) de long, avec une surface regorgeant de fer, de nickel et d’autres métaux. Ils anticipent également la présence de silicates et s’attendent à ce que la surface soit recouverte de fins grains de métal résultant d’impacts cosmiques.

En plus d’offrir un aperçu de la formation du système solaire, la mission Psyché vise à répondre à des questions fondamentales sur la vie sur Terre. L’astéroïde pourrait faire la lumière sur les origines de la vie et les facteurs qui rendent notre planète habitable. Le noyau de la Terre, composé principalement de fer, génère un champ magnétique qui protège notre atmosphère et permet à la vie de s'épanouir.

La mission de 1.2 milliard de dollars, dirigée par l'Arizona State University pour le compte de la NASA, empruntera un chemin détourné pour atteindre l'astéroïde. Le vaisseau spatial utilisera Mars pour augmenter la gravité en 2026 avant d’atteindre Psyché en 2031 et de tenter d’entrer en orbite autour d’elle.

Dans l’ensemble, la mission Psyché promet de révolutionner notre compréhension des noyaux planétaires et de fournir des informations inestimables sur les processus cosmiques qui ont façonné notre système solaire.

