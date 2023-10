La NASA choisit SpaceX pour la mission TRACERS visant à étudier la météo spatiale

La NASA a choisi SpaceX comme fournisseur de services de lancement pour sa mission TRACERS. Le but de cette mission est d'étudier la météo spatiale et la manière dont l'énergie du Soleil affecte l'environnement magnétique terrestre. Les TRACERS constitueront un ajout précieux à la flotte héliophysique de la NASA, fournissant des informations essentielles sur le système Soleil-Terre.

La mission impliquera deux petits satellites appelés satellites de reconnexion tandem et de reconnaissance électrodynamique Cusp. Ces satellites tourneront en orbite autour de la Terre, en se concentrant sur l'interaction entre le vent solaire (particules chargées émises par le Soleil) et le champ magnétique terrestre. Cette interaction, connue sous le nom de reconnexion magnétique, a le potentiel de transférer des quantités importantes d’énergie et pourrait avoir un impact sur les missions avec équipage et les satellites sensibles.

Le projet TRACERS est dirigé par l'Université de l'Iowa, en collaboration avec des partenaires du Southwest Research Institute et de Millennium Space Systems. Les services de lancement des satellites seront fournis par le programme de services de lancement de la NASA, basé au Kennedy Space Center en Floride, dans le cadre du contrat de services de lancement VADR de l'agence.

La sélection de SpaceX pour cette mission met en évidence le partenariat en cours entre la NASA et l'industrie spatiale privée. Fort de ses antécédents fiables en matière de lancement de satellites et de cargaisons vers la Station spatiale internationale, SpaceX est un choix de confiance pour cette entreprise critique.

L'étude de la météo spatiale est cruciale pour comprendre comment l'activité du Soleil influence la Terre et ses infrastructures. Les informations recueillies lors de la mission TRACERS amélioreront la capacité de prévoir et de se préparer aux événements météorologiques spatiaux susceptibles d'avoir un impact sur les systèmes de communication, les réseaux électriques et d'autres technologies sur Terre.

Source : NASA