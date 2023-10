La NASA sélectionne SpaceX pour la mission TRACERS visant à étudier la magnétosphère terrestre

By

La NASA a choisi SpaceX et sa fusée Falcon 9 pour lancer la mission TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites). Cette mission sera composée de deux petits satellites visant à étudier la météo spatiale et l'impact de l'énergie solaire sur la magnétosphère terrestre.

Les TRACERS constitueront un ajout important à la flotte héliophysique de la NASA, apportant des réponses aux questions de longue date sur le système Soleil-Terre. Les satellites se concentreront sur l’étude de l’interaction entre le vent solaire, qui est le flux continu de particules ionisées émanant du Soleil, et l’environnement magnétique autour de la Terre.

Cette étude portera spécifiquement sur la reconnexion magnétique, qui se produit lorsque deux champs magnétiques se rencontrent et entraîne un puissant transfert d'énergie. Comprendre ce processus est crucial car il peut potentiellement affecter les missions avec équipage et les satellites sensibles. L'Université de l'Iowa dirige la mission, en collaboration avec des partenaires du Southwest Research Institute et de Millennium Space Systems.

Le chercheur principal de la mission, le professeur Craig Kletzing, a expliqué l'importance d'étudier la cuspide, une région où se produit la reconnexion magnétique. Il a déclaré : « La reconnexion magnétique peut se produire à de nombreux endroits de la magnétopause, mais il est difficile d'étudier un espace de recherche aussi géant. La pointe est un endroit où nous pouvons étudier les signatures de reconnexion qui se produisent partout.

Pour collecter des données sur la reconnexion, les satellites TRACERS survoleront la pointe polaire nord, un satellite suivant l'autre. En observant et en analysant l'occurrence et la fréquence des reconnexions aux limites extérieures du champ magnétique terrestre, les scientifiques espèrent améliorer leur compréhension de la manière dont l'énergie du Soleil est transférée à notre planète.

En conclusion, la mission TRACERS, avec le soutien de SpaceX et de la fusée Falcon 9, apportera des informations inestimables sur la dynamique de la magnétosphère terrestre et sa réponse à l'activité solaire. Ces connaissances aideront à prévoir et à atténuer les impacts potentiels de la météorologie spatiale sur la Terre et son infrastructure technologique.

Définitions:

– Magnétosphère : Région entourant une planète qui est influencée par son champ magnétique et la protège du vent solaire.

– Vent solaire : Flux de particules chargées, principalement des protons et des électrons, émis par le Soleil.

– Reconnexion magnétique : Processus par lequel deux champs magnétiques entrent en collision et se réalignent, libérant de grandes quantités d’énergie.

