La NASA sélectionne quatre missions axées sur le Soleil pour des études conceptuelles

La NASA a récemment annoncé la sélection de quatre petites missions d'exploration qui se concentreront sur l'étude du Soleil et de sa relation avec la Terre. Ces missions visent à élargir notre compréhension de l'héliophysique, domaine qui explore la nature du Soleil et ses effets sur le système solaire.

La première mission, connue sous le nom de Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), étudiera la structure et l'évolution de la couche de plasma terrestre. Cette couche dense de plasma spatial se trouve dans les champs magnétiques circulant derrière la Terre. Dirigée par Robyn Millan du Dartmouth College, cette mission utilisera une constellation de neuf CubeSats en orbite terrestre basse et héliosynchrone pour examiner comment les champs magnétiques terrestres transfèrent la chaleur et changent au fil du temps.

La mission Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), dirigée par Holly Gilbert du Centre national de recherche atmosphérique, vise à comprendre la nature magnétique des éruptions solaires et à identifier les sources magnétiques du vent solaire. CMEx prévoit d'obtenir des observations continues du champ magnétique solaire dans la chromosphère, la couche de l'atmosphère solaire située directement au-dessus de la surface visible du Soleil.

Pendant ce temps, la mission ECCCO (Extreme ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory), dirigée par Katharine Reeves du Smithsonian Astrophysical Observatory, contribuera à notre compréhension de la couronne moyenne, de la dynamique des événements éruptifs quittant le Soleil et des conditions qui en résultent. produire le vent solaire sortant.

Enfin, la mission Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), dirigée par Michael Liemohn de l'Université du Michigan, vise à améliorer notre compréhension de la manière dont le couplage électrodynamique entre la magnétosphère et l'ionosphère terrestres régule le flux d'énergie aurorale.

Selon Peg Luce, directrice par intérim de la division héliophysique au siège de la NASA, ces sélections d'études de concept de mission promettent de fournir de nouvelles perspectives dans le domaine de l'héliophysique. Ils offrent la possibilité de répondre à des questions de longue date tout en s’appuyant sur la recherche et la technologie de nos missions actuelles et héritées.

Sources:

– Siège de la NASA