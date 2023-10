La NASA sollicite l'avis de l'industrie pour son programme de développement commercial en orbite terrestre basse

By

La NASA appelle les entreprises américaines à donner leur avis sur les exigences de l'agence en matière de services de bout en bout dans le cadre du programme de développement commercial de l'orbite terrestre basse. L'agence prévoit de transférer ses opérations en orbite terrestre basse vers des destinations détenues et exploitées commercialement après le déclassement de la Station spatiale internationale, afin de maintenir l'accès à l'espace pour la recherche, le développement technologique et la collaboration internationale.

Par le biais d'une demande d'informations (RFI), la NASA sollicite les commentaires de l'industrie pour affiner ses exigences anticipées en matière de nouvelles destinations spatiales commerciales. Les connaissances du secteur contribueront à façonner les normes d'évaluation humaine de la NASA, garantissant que les nouveaux systèmes répondent aux attentes de l'agence en matière d'opérations et de transport en orbite terrestre basse.

La NASA organisera une journée d'information de l'industrie le 12 octobre, suivie d'une date limite fixée au 17 novembre pour les réponses à la RFI. L'agence souligne qu'il s'agit d'une étape cruciale vers la transition des opérations en orbite terrestre basse vers le secteur privé, la NASA visant à devenir l'un des nombreux clients des services fournis par des sociétés commerciales.

"Nous sollicitons les commentaires de l'industrie sur ces projets d'exigences afin de garantir que les destinations commerciales LEO seront sûres, fiables et rentables", déclare Phil McAlister, directeur des vols spatiaux commerciaux au siège de la NASA. En intégrant la contribution de l'industrie, l'agence vise à faciliter le développement de nouvelles gares et concepts de destination, en réduisant les coûts et en encourageant l'innovation dans l'industrie spatiale commerciale.

La NASA s'engage auprès de l'industrie depuis 2022 et a déjà organisé des journées de l'industrie pour informer les entreprises sur l'équipage et les exigences techniques. Les commentaires reçus au cours de ces interactions continuent de façonner la stratégie de services commerciaux de l'agence pour les destinations en orbite terrestre basse.

En fin de compte, l'objectif de la NASA est d'établir un marché commercial solide en orbite terrestre basse où l'agence peut acquérir des services du secteur privé à moindre coût tout en se concentrant sur ses missions Artemis vers la Lune et au-delà. Cette stratégie positionne l’orbite terrestre basse comme terrain d’entraînement et d’essai pour les missions dans l’espace lointain et encourage la croissance du secteur spatial commercial.

Source : Rebecca Turkington, Johnson Space Center, Houston