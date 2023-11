Un astéroïde potentiellement destructeur s'approche de la Terre : 2007 FT3

By

Des scientifiques de la NASA ont récemment identifié un astéroïde nommé 2007 FT3 qui pourrait constituer une menace pour la Terre dans un avenir proche. Bien que ce ne soit pas la première fois que la NASA découvre un tel objet, cela souligne la vigilance constante requise dans le suivi des astéroïdes géocroiseurs (NEA) et des comètes géocroiseurs (NEC) qui peuvent potentiellement causer des dommages importants si rien n'est fait.

2007 FT3 a été observé pour la première fois en 2007, mais malheureusement, les astronomes ont perdu la trace de sa trajectoire peu de temps après. Avec un arc d’observation de seulement 1.2 jours, les observations ciblées n’ont pas permis de récupérer l’astéroïde, et celui-ci est resté invisible jusqu’à présent. La possible réémergence du FT2007 de 3 a suscité des inquiétudes quant à son impact sur la Terre.

Selon la NASA, 2007 FT3 a environ 0.0000087 pour cent (ou 1 sur 11.5 millions) de chances de heurter la Terre en octobre 2024. Il existe également une possibilité distincte d'impact en mars 2024, avec une probabilité de 0.0000096 pour cent (ou 1 sur 10). million). Dans les deux cas, l’astéroïde pourrait libérer une énergie équivalente à la détonation de 2.6 milliards de tonnes de TNT.

Même si ces deux impacts potentiels entraîneraient une destruction régionale importante, le niveau des dégâts ne serait pas globalement catastrophique. La NASA prédit que 2007 FT3 devrait probablement frapper le 5 octobre 2024, mais d'autres astéroïdes s'approchent également, tels que 29075 (1950 DA), qui pourraient potentiellement causer des dégâts similaires.

Il est important de noter que le Centre d'études sur les objets géocroiseurs (CNEOS) de la NASA suit en permanence les NEA connues et surveille leurs trajectoires. Cet effort continu vise à identifier les menaces potentielles et à concevoir des méthodes appropriées pour éviter toute collision catastrophique. Même si la probabilité qu’un astéroïde entre en collision avec la Terre reste faible, les scientifiques restent vigilants dans leur quête de compréhension de ces corps célestes et de protection de notre planète.

FAQ:

Q : Y a-t-il de fortes chances que l’astéroïde 2007 FT3 touche la Terre en 2024 ?

R : La NASA estime la probabilité à environ 0.0000087 pour cent, soit 1 sur 11.5 millions.

Q : Quelles seraient les conséquences potentielles si le FT2007 de 3 venait à frapper la Terre ?

R : L'astéroïde a le potentiel de libérer une énergie équivalente à la détonation de 2.6 milliards de tonnes de TNT, entraînant une destruction régionale mais pas une catastrophe mondiale.

Q : Y a-t-il d’autres astéroïdes qui constituent actuellement une menace ?

R : Oui, l’un de ces astéroïdes est 29075 (1950 DA), avec 0.0029 % ou 1 chance sur 34,500 16 de heurter la Terre le 2880 mars XNUMX.

Q : Comment la NASA fait-elle face à cette menace potentielle ?

R : Le Centre d'études sur les objets géocroiseurs (CNEOS) de la NASA surveille de près les astéroïdes et comètes géocroiseurs connus, suivant leurs trajectoires et développant des stratégies pour prévenir les collisions catastrophiques.