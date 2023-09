Images étonnantes de l’astéroïde Bennu en orbite autour d’OSIRIS-REx

Une série d'images à couper le souffle capturées par le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA en orbite autour de l'astéroïde Bennu a laissé les scientifiques et les passionnés de l'espace bouche bée. Les photographies, prises par les caméras du vaisseau spatial, offrent une vue unique et détaillée de la surface de l'astéroïde.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, abréviation de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer, a été lancé par la NASA en 2016 avec pour objectif principal d'étudier la composition de l'astéroïde Bennu et d'en renvoyer un échantillon sur Terre en 2023.

Ces images récemment publiées montrent le vaisseau spatial planant au-dessus de la surface de l'astéroïde, à des distances aussi proches que 410 pieds (125 mètres). Avec des détails saisissants, les images révèlent le terrain accidenté de Bennu, marqué par des rochers et de gros rochers.

La mission OSIRIS-REx a également fourni de précieuses données sur les propriétés physiques de l'astéroïde. Les scientifiques ont pu déterminer la forme, la masse et même l'attraction gravitationnelle de l'astéroïde en analysant les mouvements du vaisseau spatial autour de Bennu.

L’une des découvertes importantes de la mission est que la surface de Bennu est étonnamment active, des particules étant éjectées de l’astéroïde. La cause de ce phénomène est toujours à l’étude et les scientifiques espèrent que l’échantillon collecté à Bennu fera la lumière sur ce comportement particulier.

Les images et les données collectées par OSIRIS-REx sont essentielles à la compréhension non seulement de Bennu mais aussi du début du système solaire. On pense que les astéroïdes comme Bennu sont des vestiges de la formation de notre système solaire et peuvent fournir des informations sur l’origine et l’évolution des planètes.

La mission OSIRIS-REx, avec ses vues rapprochées et ses mesures scientifiques de l'astéroïde Bennu, marque une étape importante dans l'étude des astéroïdes et ouvre les portes d'une exploration future. Le vaisseau spatial devrait revenir sur Terre avec son précieux échantillon en 2023, où les scientifiques attendent avec impatience l’opportunité de l’étudier plus en détail.

Définitions:

OSIRIS-REx : Origines, Interprétation spectrale, Identification des ressources, Sécurité, vaisseau spatial Regolith Explorer lancé par la NASA en 2016 pour étudier l'astéroïde Bennu et en obtenir un échantillon.

Bennu : un astéroïde d'environ 1,614 492 pieds (XNUMX mètres) de diamètre qui a été choisi comme cible de la mission OSIRIS-REx en raison de son état vierge et de son potentiel à fournir un aperçu du système solaire primitif.

Système solaire : Ensemble d'objets (planètes, astéroïdes, comètes, etc.) et du soleil qui y sont liés gravitationnellement.

Sources:

www.nasa.gov